В «Нашей Украине» заявляют, что Ющенко сорвал заседание и раскалывает партию

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, сегодня в 12.00 в партийном офисе «Нашей Украины» по официальному адресу партии: улица Спасская, 37, состоялось заседание политического совета партии во главе с председателем политсовета Сергеем Бондарчуком, на котором присутствовали 18 председателей областных организаций «Нашей Украины» из 27-ми.

Согласно уставу партии, отмечается в сообщении, созывать политический совет партии может исключительно председатель политсовета С.Бондарчук. Он же имеет исключительное право подписи решений политсовета.

«Невзирая на это и пренебрегая уставом партии, одновременно с легитимным политическим советом вне границ партийного офиса состоялось собрание с участием Виктора Ющенко. Учитывая это, заседание политического совета партии «Наша Украина» было сорвано, о чем была принята резолюция за подписями председателей областных партийных организаций и других членов политсовета», - заявляют в пресс-службе.

Сергей Бондарчук считает, что действия лидера партии, экс-президента Украины Виктора Ющенко ведут к расколу этой политической силы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я не хотел бы говорить о расколе, но считаю, что действия Ющенко ведут к расколу партии», - сказал С.Бондарчук.

По его словам, в соответствии с уставом партии, председатель политсовета собирает заседание политического совета (которое было назначено сегодня на 12.00 в офисе «Нашей Украины» по улице Спасской). По не известным ему причинам накануне членам политсовета звонили по телефону и говорили о том, что адрес изменен, и заседание состоится в гостинице «Киев». Это привело к тому, что сегодня часть членов политсовета прибыла на Спасскую, а часть - в гостиницу «Киев».

С.Бондарчук подчеркнул, что процедура собрания в гостинице «Киев» не отвечала уставу партии, и потому оно является нелегитимным.

«К сожалению, то, что происходит в «Нашей Украине», мы видим обычную узурпацию и игнорирование устава партии, потому что блокируются действия большинства членов партии, руководителей областных организаций меньшинством, которое является членами президиума», - сказал С.Бондарчук.

Он заметил, что сегодняшние события связаны с тем, что В.Ющенко не хочет проведения съезда.

По словам С.Бондарчука, вопрос отстранения В.Ющенко от руководства не был в повестке дня заседания политсовета. Как сказал С.Бондарчук, главной целью политсовета было назначение съезда партии, на котором следует проанализировать избирательную кампанию 2012 года, а также определить перспективы партии в будущем.

«Я не вижу желания у Ющенко и людей, которые его поддерживают, иметь откровенный разговор. Я вижу только одно желание: чтобы осталось все, как есть – хорошо и тепло», - сказал С.Бондарчук.

При этом он подверг критике то, что В.Ющенко появляется на публичных мероприятиях Президента Украины Виктора Януковича. «Нам не интересно быть на собраниях Соборности вместе с Президентом, который узурпировал власть в нашей стране. А мне, как гражданину, не интересно видеть народного Президента, избранного еще на Майдане, вместе с человеком, который не дает возможности верить в будущее наших детей», - сказал С.Бондарчук.

Также он сообщил, что в последний раз общался с В.Ющенко несколько месяцев назад.

В свою очередь, пресс-секретарь В.Ющенко, член политсовета партии Ирина Ванникова сообщила УНИАН, что сегодня в гостинице «Киев» проводилось не заседание политсовета, а заседание расширенного президиума «Нашей Украины».