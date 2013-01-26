Большинство политсовета «Нашей Украины» таки поехало слушать Ющенко

Об этом сообщила УНИАН его пресс-секретарь, член политсовета партии Ирина Ванникова.

По ее словам, на заседание прибыли более 50 членов политсовета (всего в составе политсовета немногим больше 90 человек - УНИАН).

Как сообщила И.Ванникова, на сегодняшнем заседании будет заслушан доклад В.Ющенко об общественно-политической ситуации в Украине, а также информация об итогах парламентской кампании 2012 года и вопросы изменения устава партии.

На вопрос, будут ли рассматриваться сегодня кадровые вопросы, И.Ванникова ответила, что окончательное решение может принимать лишь съезд партии.

Как известно, председатель политсовета «Нашей Украины» Сергей Бондарчук созвал заседание политсовета партии, которое должно состояться сегодня же, но в другом месте. Пока не известно, сколько членов политсовета собрались на это заседание.

Как сообщал УНИАН, 25 января в “Нашей Украине” заявили о провокациях, которые совершаются с целью сорвать заседание политического совета партии.

По информации пресс-службы партии, от членов политсовета поступает информация о том, что неизвестное лицо, которое представляется работником центрального исполнительного комитета партии, сообщает о перенесении заседания политсовета в другое место.

Председатель политсовета партии С.Бондарчук, обращаясь к членам политсовета, всем сторонникам и членам «Нашей Украины», попросил «не реагировать на эту провокацию». «Согласно п. 7.3.6 устава политической партии «Наша Украина», заседание политсовета созывает лишь председатель политического совета партии, который определяет время и место проведения заседания», - отметил он.

В пресс-службе сообщили, что заседание политсовета партии «Наша Украина» состоится 26 января в Киеве по адресу: ул. Спасская, 37. Начало заседания - в 12.00.

При этом на главной странице официального сайта партии “Наша Украина” размещен большой знак “Внимание” (красный треугольник, внутри которого восклицательный знак). Под ним обращение - С.Бондарчука по этому поводу (Источник: http://www.razom.org.ua/).

В то же время, в комментарии "Украинской правде" С.Бондарчук заявил, что «Петр Ющенко пытается сорвать заседание политсовета партии «Наша Украина», которое запланировано на 26 января. «Из тех телефонных разговоров, которые у меня есть с членами политсовета, мне известна фамилия Петра Ющенко, который лично обзванивает членов политсовета и говорит, что заседание... переносится», - сказал он.

С.Бондарчук добавил, что П.Ющенко это делает для того, чтобы сорвать заседание, запланированное на 26 января. Он также сказал, что “кроме Ющенко, членам исполкома звонит еще одно неизвестное лицо, которое рассказывает о перенесении политсовета”. При этом он высказал предположение, что это делается из-за того, что определенная группа людей не уверена в том, что у них есть возможность решить кадровый вопрос и снять председателя политсовета. «Я понимаю, что они не готовы к открытому разговору по результатам выборов, по финансам. А, главное, я думаю, этим людям просто нечего сказать членам нашей партии о ее будущем», - сказал С.Бондарчук.