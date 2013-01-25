Яценюк утверждает, что Рыбак не созывает Раду по указке Януковича

«Об этом нам достоверно известно», - заявил А.Яценюк, сообщили УНИАН в пресс-службе “Батькивщины”.

«Невыполнение конституционных требований оппозиции означает паралич парламента. И Рыбак должен это понимать», - подчеркнул А.Яценюк.

«Не Янукович является председателем парламента, а Рыбак. И ему придется нести всю ответственность», - добавил он.

Как сообщалось, три оппозиционные фракции собрали и 24 января официально передали председателю парламента более 150 подписей за проведение внеочередной сессии для создания ВСК по нарушениям Конституции при заключении Юлии Тимошенко и Юрия Луценко, рассмотрению вопроса политической ответственности глав МВД и СБУ и выражению недоверия генеральному прокурору.

Согласно регламенту парламента, председатель Верховной Рады в семидневный срок по получении такого требования должен объявить о созыве внеочередной сессии.

Вместе с тем спикер В.Рыбак сегодня, 25 января, заявил, что с проведением внеочередной сессии парламента возникли сложности в связи с достоверностью подписей народных депутатов.

Он подчеркнул, что распоряжение о проведении внеочередной сессии парламента не будет подписано, если подтвердится информация о фальсификации подписей некоторых депутатов.

Также В.Рыбак отметил, что на внеочередной сессии не будут приняты никакие решения, поскольку у ее инициаторов нет необходимые 226 голосов. Вместе с тем, отметил он, ее проведение обойдется бюджету в 3 млн. 672 тыс. грн.