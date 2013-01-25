Яценюк утверждает, что Рыбак не созывает Раду по указке Януковича
Лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк утверждает, что председатель Верховной Рады Владимир Рыбак получил указание от Президента Виктора Януковича не созывать внеочередную сессию парламента, которую инициировали три оппозиционные фракции.
«Об этом нам достоверно известно», - заявил А.Яценюк, сообщили УНИАН в пресс-службе “Батькивщины”.
«Невыполнение конституционных требований оппозиции означает паралич парламента. И Рыбак должен это понимать», - подчеркнул А.Яценюк.
«Не Янукович является председателем парламента, а Рыбак. И ему придется нести всю ответственность», - добавил он.
Как сообщалось, три оппозиционные фракции собрали и 24 января официально передали председателю парламента более 150 подписей за проведение внеочередной сессии для создания ВСК по нарушениям Конституции при заключении Юлии Тимошенко и Юрия Луценко, рассмотрению вопроса политической ответственности глав МВД и СБУ и выражению недоверия генеральному прокурору.
Согласно регламенту парламента, председатель Верховной Рады в семидневный срок по получении такого требования должен объявить о созыве внеочередной сессии.
Вместе с тем спикер В.Рыбак сегодня, 25 января, заявил, что с проведением внеочередной сессии парламента возникли сложности в связи с достоверностью подписей народных депутатов.
Он подчеркнул, что распоряжение о проведении внеочередной сессии парламента не будет подписано, если подтвердится информация о фальсификации подписей некоторых депутатов.
Также В.Рыбак отметил, что на внеочередной сессии не будут приняты никакие решения, поскольку у ее инициаторов нет необходимые 226 голосов. Вместе с тем, отметил он, ее проведение обойдется бюджету в 3 млн. 672 тыс. грн.