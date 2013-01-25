Рыбак заявил, что если к вечеру у него будет 150 подписей, он соберет Раду

Об этом В.Рыбак заявил сегодня в Донецке, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

«Если сегодня до вечера будет у меня ясность и мне доложат, что есть 150 подписей и есть соответствующие документы, я вернусь в Киев сегодня и могу подписать распоряжение о проведении внеочередной сессии», - сказал спикер.

При этом он добавил: «В противном случае, если этого не будет, никакого разговора о внеочередной сессии быть не может, и я не пойду на нарушение регламента Верховной Рады Украины».

В.Рыбак напомнил, что ранее он поручил Аппарату ВР подготовить распоряжение о проведении внеочередной сессии парламента на 30-31 января, но возникли сложности в связи с достоверностью подписей народных депутатов, которые настаивают на проведении сессии.

По его словам, «на сегодняшний день, на данную минуту было представлено вчера утром в первой половине дня 158 подписей народных депутатов, которые предложили провести внеочередную сессию и сформулировали 4 основных вопроса. Представили подписи и представили проекты постановлений на 3 основных вопроса. На отчет генерального прокурора подписи не представлены и проекта постановления группа депутатов от оппозиции не представила». В.Рыбак отметил, что «поручил Аппарату (Верховной Рады) и комитету соответствующему подготовить распоряжение, и готов подписать 30-31 января проведение внеочередной сессии».

Но, рассказал В.Рыбак, «во второй половине дня пошли заявления депутатов мне, и, в конце концов, пришел ко мне народный депутат Лукьянов (Владислав Лукьянов - народный депутат от Партии регионов — УНИАН) и сказал, что подписей нет 150, подписи сфальсифицированы». В.Лукьянов пояснил, что эти доводы «основываются на том, что 11 депутатов подписали подписные листы, не находясь в Украине, они находятся за пределами Украины, поэтому, подписи либо подделаны, либо листы поменяли, либо еще какие-то варианты, но на момент подписи - 22 числа (января) - этих людей в Киеве не было, они были за пределами Украины».

Также спикер сообщил, что «кроме этих 11 подписей, кадры Аппарата Верховной Рады взяли образцы подписей, взяли документы, ведь каждый депутат оставляет свою подпись, и в личном деле каждого подпись есть. Аппарат проверил, и оказалось - 8 подписей подделаны, они не соответствуют подписям, которые депутаты ставили на документах».

«Поэтому, уезжая сегодня в командировку, я сказал - разберитесь, и если подписи сфальсифицированы, я не подпишу распоряжение о созыве внеочередной сессии», - подчеркнул В.Рыбак.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 января, партия «УДАР» заявила, что Управление кадров аппарата Верховной Рады не признало действительными и не учло подписи 7 народных депутатов за созыв внеочередной сессии. Из них 5 - депутатов фракции “УДАР”, в частности, и председателя партии Виталия Кличко.

“В управлении кадров решили, что собственноручно поставленная мною подпись - не моя, поскольку не совпадает с подписью в личном деле. Заявляю, что моя собственноручная подпись стоит, и в подписных листах за внеочередную сессию, и на депутатской присяге, и в судебных исках на неправомерность действий спикера и депутатов во время голосований в ВР, и под заявлением в Генпрокуратуру. В следующий раз я могу, кроме подписи, оставить, если нужно, и отпечаток пальца”, - заявил лидер “УДАРа” В.Кличко.

В политсиле отмечают, что внеочередная сессия парламента все равно должна состояться, поскольку, по данным “УДАРа”, кроме неучтенных, есть еще 151 подпись народных депутатов.

Напомним, три оппозиционные фракции в Верховной Раде передали главе парламента 158 подписей для проведения внеочередной сессии.

Оппозиция предлагала такую повестку дня: создание временной следственной комиссии по расследованию нарушений Конституции при заключении Ю.Тимошенко и Ю.Луценко, заслушивание информации генерального прокурора, министра внутренний дел и председателя СБУ, вопроса о политической ответственности председателей МВД и СБУ, а также выражение недоверия генеральному прокурору Украины.

В соответствии с законом о Регламенте Верховной Рады, сессия должна быть созвана спикером парламента в семидневный срок с момента поступления требования, подкрепленного необходимым количеством подписей народных депутатов (минимум, 150).

Оппозиция требует от председателя Верховной Рады безотлагательно принять решение о созыве внеочередной сессии, как это предусмотрено законом.