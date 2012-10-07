Яценюк: в экономике ситуация хуже, чем азиатский кризис 1998 года

2013 год станет пиковым в Украине по внешним выплатам заимствований, и без кредитов Международного валютного фонда (МФВ) страна не обойдется.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске заявил один из лидеров Объединенной оппозиции «Батькивщина» Арсений Яценюк.

«Американцы (МВФ - УНИАН) дадут кредиты лишь в двух случаях – демократичность выборов в парламент. Авторитарным режимам кредиты не дают. Второе условие – новое, кардинальное, даже радикальное изменение в экономике, новое качество экономической политики», - отметил А.Яценюк.

По его словам, правящая партия за два года довела Украину до фактического банкротства.

А.Яценюк уточнил, что за «два последних года внешний долг Украины вырос почти вдвое с 34 млрд дол. (последний показатель во время премьерства Юлии Тимошенко) до 62 млрд дол. На сегодня, по словам лидера оппозиции, относительно объема внешнего долга страны велись дискуссии. Но фактически этот показатель вырос почти вдвое».

«В день учителя я хочу обратиться к регионалам, чтобы они прошли начальную школу. И увидели простые арифметические решения, что 2+2 всегда 4, а не три или 2,5», - подчеркнул А.Яценюк.

По его словам, за прошлый месяц темпы роста промышленности в Украине снизились на 5%.

«Увидите, что 4-й квартал этого года будет минусовым по темпам роста ВВП», - сказал он.

Лидер оппозиции также отметил, что за прошлый месяц объемы золотовалютных резервов Украины уменьшились на 700 млн дол., а за последний год - на 10 млрд дол.

А.Яценюк подчеркнул, что дефицит платежного баланса в Украине сократился более чем втрое - с 16 млрд дол. до 5 млрд дол.

По его словам, «валюты из Украины выходит на 15 млрд дол. больше, чем заходит».

«Я требую, чтобы Азаров пришел в Верховную Раду и, по крайней мере, повторил эти цифры, которые размещены на сайте Госкомстатистики. Если у него этих цифр нет, я ему напишу и передам», - отметил А.Яценюк.

По его словам, если Объединенная оппозиция победит на выборах, то перед ней встанут вызовы поражающих размеров как в политике, так и в экономике. В частности, в экономике ситуация «на порядок хуже, чем азиатский кризис 1998 года».

«Можно отойти в сторону – пусть оно все завалится. Но поднимется ли страна?», - сказал он.