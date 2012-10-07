Яценюк рассказал, что переговоры с Кличко продолжаются

Об этом он сообщил на пресс-конференции в Днепропетровске, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

А.Яценюк напомнил, что сейчас продолжается процесс переговоров по формированию единого списка мажоритарных кандидатов еще с одной партией. По его словам, если такое решение будет принято относительно поддержки на одних округах представителей объединенной оппозиции, а на других округах представителей этой политической силы, то по этому поводу будет проведена отдельная пресс-конференция.

«Для того, чтобы принять окончательное решение относительно формирования списка мажоритарных кандидатов, сейчас очень мало времени. Но время еще есть», - сказал А.Яценюк.

«Для того, чтобы принять юридически это решение есть два механизма. Первый механизм – это проведение съезда, но это не является обязательным механизмом. Другой механизм - это заявление субъекта избирательного процесса, который выдвинут по соответствующему одномандатному избирательному округу о том, что он поддерживает другого кандидата и снимает себя. Поэтому, здесь есть два избирательных механизма и, таким образом, мы можем использовать и то, и другое», - сказал председатель совета Объединенной оппозиции «Батькивщина».

Как сообщал УНИАН, сейчас Объединенная оппозиция проводит переговоры с партией Виталия Кличко УДАР о возможности выдвижения согласованных кандидатов-мажоритарников, которые являются самыми рейтинговыми в округах от этих двух политических сил.

В СМИ появилась информация, что 10 октября может быть проведен съезд «Батькивщины» для решения этого вопроса.