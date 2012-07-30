Яценюк сосчитал нардепов: при зарегистрированных 236 в зале - только 142

Народные депутаты Украины, которые представляют Объединенную оппозицию, не принимают участия во внеочередной сессии Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, в начале сессии народный депутат из фракции НУ-НС, председатель Совета объединенной оппозиции Арсений Яценюк напомнил, что оппозиция требует личного голосования депутатов по каждому вопросу.

«Или лично голосуйте, или голосуйте бюллетенями», - сказал он.

А.Яценюк отметил, что во внеочередной сессии реально принимают участие 142 народных депутата, в то время как зарегистрированы 236.

Кроме того, А.Яценюк отметил, что парламент не имеет права принимать никакого решения по так называемому языковому закону, поскольку все предварительные голосования были неконституционные. «Сегодняшнее заседание Верховной Рады, как и предыдущие, при Президенте Украины и при Партии регионов, является незаконным и неконституционным», - сказал А.Яценюк.

Он отметил, что оппозиция вернется в сессионный зал ВР 29 октября, и нынешнего большинства здесь не будет. После этого депутаты от оппозиции, которые находились в сессионном зале, покинули его.