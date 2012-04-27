В результате террактов в Днепропетровске пострадали 29 человек

В центре Днепропетровска на остановке прогремел взрыв: есть жертвы (фото). Место события оцеплено милицией. Сегодня около 12 часов дня в центре Днепропетровска на трамвайной остановке трамвая №1 «Улица Серова» произошел взрыв.

В Днепропетровске еще один взрыв- теперь в районе ж/д вокзала. Центральный проспект Днепропетровска перекрыт для движения транспорта.

В результате взрывов в центре Днепропетровска пострадало 9 человек. В Днепропетровске на данный момент произошло четыре взрыва неизвестных устройств (видео).

В центре Днепропетровска отключили мобильную связь. У всех людей в центре города не работают телефоны. Видимо, силовики приказали операторам отключать мобильную связь.

Янукович о взрывахв Днепропетровске: мы подумаем, как ответить достойно.

Взрывы в Днепропетровске квалифицированы как теракт. По фактам взрывов в Днепропетровске прокурором Днепропетровской области возбуждено уголовное дело по статье «теракт».

На улицы Днепра вывели БТРы. Беркут обыскивает людей с рюкзаками (фото).

БЮТ: власть может использовать взрывы для введения чрезвычайного положения. Шкиль подчеркнул, что введение чрезвычайного положения позволило бы власти запретить любые массовые собрания.

В Днепропетровске задержали первых подозреваемыхв организации взрывов. «Сработано очень профессионально, во взрывчатке много металлического вещества» - отметили в милиции.

Первый заместитель председателя СБУ Владимир Рокитский заявляет, что о введении чрезвычайного положения в Украинев связи с событиями в Днепропетровске речь не идет.

Во Всеукраинском объединении «Свобода» заявляют, что власть попробует возложить ответственность за взрывы в Днепропетровске на оппозицию.

В организации «Никто, кроме нас» не исключают, что правоохранительные органы могут обвинить в организации взрывов ветеранов-афганцев.

К охране общественного порядка в Днепропетровске, как заявил министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко, привлечены сотрудники внутренних войск МВД, а также группы кинологов.

СБУ рассматривает одну из версий терактов в Днепропетровске в связи со взрывом, который произошел в городе 16 ноября прошлого года возле здания Центрального универмага.

Генеральная прокуратура, СБУ и МВД должны срочно принять исчерпывающие меры по установлению лиц, причастных к взрывам в Днепропетровске. Об этом говорится в президентском поручении, обнародованном на официальном сайте. Поручение Президент Украины Виктор Янукович дал Генеральному прокурору Виктору Пшонке, председателю СБУ Игорю Калинину и министру внутренних дел Виталию Захарченко. Для расследования с выездом на место преступления должен быть создан координационный штаб во главе с Генеральным прокурором.

Теракт в Днепропетровске не связан с политическими событиями в Украине. Об этом заявил руководитель главного следственного управления МВД Василий Фаринник в эфире телеканала "Интер". Заместитель председателя СБУ Владимир Рокитский также исключил политическую составляющую.

Народный депутат Украины, член парламентской фракции Партии регионов Олег Надоша убежден, что спекулировать на теме терактов в Днепропетровске недопустимо.

Министр иностранных дел Канады Джон Берд осудил взрывы. Он назвал их "террористическими актами", а также призвал власти Украины не использовать случившееся как повод для ограничения "фундаментальных свобод".