Днепропетровск будут патрулировать внутренние войска

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Днепропетровске заявил министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко.

По словам министра, он привез с собой в Днепропетровск дополнительную группу специалистов-взрывотехников и экспертов, чтобы они сделали заключения о характере взрывов.

В.Захарченко сообщил, что все урны для мусора в радиусе одного километра от мест четырех взрывов обследованы, имеющиеся в них предметы изъяты для экспертизы. Министр отметил, что злоумышленники профессионально подкладывали взрывные устройства в урны, в качестве поражающего элемента срабатывала арматура, из которой изготовлены урны. По словам В.Захарченко, взрывные устройства приводились в действие дистанционно с помощью радио или другим способом.

Отвечая на вопросы журналистов, министр внутренних дел заявил, что никаких предварительных сообщений о сегодняшних взрывах правоохранительные органы не получали.

Как сообщал УНИАН, сегодня в центре Днепропетровска прозвучали четыре взрыва, в результате которых пострадали 29 человек.

По фактам взрывов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).