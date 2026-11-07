В Кремле сказали, кого отправят на трехсторонние переговоры в Абу-Даби

Куратором переговорной группы от РФ будет помощник Путина Юрий Ушаков.

Кремль обнародовал список переговорщиков, которые будут представлять Россию на трехсторонних мирных переговорах по Украине, которые состоятся в Абу-Даби.

Согласно сообщению росСМИ, которые ссылаются на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, в переговорах, запланированных на 10-11 ноября, примут участие помощник российского диктатора Владимир Мединский, заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Михаил Галузин, а также преставители Генштаба Игорь Костюков и Юрий Жигарловский.

Песков также рассказал, что куратором переговорной группы от РФ будет помощник Путина Юрий Ушаков.

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Переговоры в Абу-Даби: что известно

Переговоры по Украине в Абу-Даби – трехсторонняя встреча представителей Украины, США и России запланирована на 10–11 ноября. США выступят посредником в переговорах, которые будут посвящены поиску путей завершения войны РФ против Украины.

Среди возможных тем – прекращение боевых действий по нынешней линии фронта, частичное прекращение огня в энергетическом секторе и Черном море, а также подготовка встречи лидеров трех стран.

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов примет участие в переговорах, однако украинскую делегацию, по уточнению Офиса президента, возглавит Рустем Умеров.

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