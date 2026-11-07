ГУР назвало имена организатора и летчиков, бомбивших школу в Камышевахе

ГУР установило, что для авиаудара по школе оккупанты задействовали четыре истребителя-бомбардировщика Су-34.

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны идентифицировало российских военных, причастных к авиаудару по школе в Камышевахе Запорожской области.

Об этом сообщили в ГУР. Так, по данным военной разведки, удар по Камышевахе спланировал полковник Федор Владимирович Зубако, начальник группы огневого поражения штаба группировки войск "Днепр" российской оккупационной армии.

Разведчики добавили, что для совершения военного преступления россияне задействовали четыре самолета Су-34.

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"К бомбовому удару по поселку Камышеваха 2 ноября была привлечена тактическая авиационная группа № 5 Специальной боевой группы группировки авиации резерва Генерального штаба ВС РФ, сформированной на базе 11-го смешанного авиационного полка (в/ч 77978) 4-й смешанной авиационной дивизии и 559-го бомбардировочного авиационного полка 1-й смешанной авиационной дивизии 4-й армии ВВС и ПВО ВКС ВС РФ", – говорится в сообщении.

Военная разведка Украины также установила личности российских летчиков, совершивших эти сбросы:

капитан Елисеев Сергей Александрович;

капитан Зверев Дмитрий Андреевич;

старший лейтенант Плотников Родион Сергеевич;

старший лейтенант Игнатьев Никита Викторович;

старший лейтенант Соколенко Максим Викторович;

лейтенант Перекрест Вадим Олегович.

Состав экипажа ещё одного российского самолёта устанавливается, добавили в ГУР.

Удар по Камышевахе: что известно

Как сообщал УНИАН, 2 ноября в 09:45 две российские управляемые авиабомбы попали в камышевасскую гимназию "Джерело", разрушив спортивный зал и хозяйственное здание. Через час оккупанты дополнительно сбросили ещё одну ФАБ-3000 на подземное помещение гимназии, где располагались пункт стойкости и укрытие для местных жителей.

В результате взрыва авиабомбы люди оказались под завалами.Поисково-спасательные работы продолжаются до сих пор. Часть найденных тел пока не удалось идентифицировать. У родственников пропавших без вести взяли образцы ДНК, чтобы установить личности погибших. По предварительным оценкам, под завалами могут оставаться тела ещё около 30 погибших.

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