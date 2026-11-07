В новых iPhone избавятся от кнопки, которую почти никто не использует

Подобный подход компания уже реализовала в складном смартфоне iPhone Duo.

Apple планирует изменить систему физических кнопок в будущих смартфонах iPhone 20 Pro. Сообщается, что компания откажется от отдельной Action Button, объединив ее функции с клавишей Camera Control. Это позволит сделать дизайн юбилейного Айфона более лаконичным.

Об этом сообщил проверенный инсайдер Instant Digital. По его данным, функции двух физических элементов управления объединят: однократное нажатие на Camera Control будет запускать приложение камеры, а длительное нажатие – выполнять действие, назначенное владельцем для Action Button.

Action Button впервые появилась в iPhone 15 Pro, заменив переключатель беззвучного режима. Camera Control дебютировала годом позже вместе с iPhone 16. Но, несмотря на громкие анонсы, ни один из этих элементов управления так и не стал по-настоящему популярным из-за спорной эргономики и сложности в использовании.

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Интересно, что в представленном в 2026 году складном iPhone Duo компания уже отказалась от Action Button, сохранив Camera Control. Если новая утечка подтвердится, аналогичное решение может появиться и в следующих флагманах.

Ранее инсайдеры сообщали, что осенью 2027 года Apple выпустит юбилейный iPhone, который получит изогнутый со всех четырех сторон экран с невидимой системой Face ID. Таким образом компания сознательно пропустит название "iPhone 19".

Это далеко не первый раз, когда в сети пишут о планах Apple на радикальный редизайн iPhone в 2027 году. Ранее уже появлялись слухи, что производитель экспериментирует с безрамочным экраном, загнутым по четырем сторонам. За счет этого передняя панель смартфона должна выглядеть как единый кусок стекла, а металлическая рамка будет скрыта при обычном использовании.

Этой осенью главным анонсом от Apple стал первый складной iPhone с гибким экраном. Флагманские iPhone 18 Pro тоже получили много нововведений, а вот базовая модель анонсирована не была – ее, по слухам, перенесли на весну 2027-го.

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