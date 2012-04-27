Янукович о взрывах в Днепропетровске: мы подумаем, как ответить достойно
13:39, 27 апреля 2012Политика
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Президент Украины Виктор Янукович назвал вызовом для страны взрывы в Днепропетровске, в результате которых пострадали 9 человек.
Виктор Янукович пока не владеет полной информацией
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Крыму.
«Для нас это очередной вызов, для всей страны, мы подумаем, как ответить достойно. Думаю, разберемся. Жаль, что так произошло», - сказал Президент.
Он отметил, что пока не владеет полной информацией, поскольку только во время полета общался с руководством СБУ и МВД.
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