Янукович о взрывах в Днепропетровске: мы подумаем, как ответить достойно

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Крыму.

«Для нас это очередной вызов, для всей страны, мы подумаем, как ответить достойно. Думаю, разберемся. Жаль, что так произошло», - сказал Президент.

Он отметил, что пока не владеет полной информацией, поскольку только во время полета общался с руководством СБУ и МВД.