Взрывы в Днепропетровске квалифицированы как теракт

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

«Сегодня, в г. Днепропетровске произошли взрывы, которыми были травмированы люди, находившиеся вблизи места происшествия, - говорится в сообщении ГПУ. - Сразу же в Днепропетровск вылетели министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко, заместитель генерального прокурора Украины Виктор Войцишен, первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Петр Шатковский, работники центрального аппарата МВД и СБ Украины».

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы работников правоохранительных органов области.

Как сообщал УНИАН, в Днепропетровске сегодня произошли четыре взрыва в общественных местах. По предварительным данным, пострадали девять человек.