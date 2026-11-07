Почти как крейсер 'Москва': Франция представила мегапроект ракетного корабля (фото)

Предполагается, что корабль будет иметь длину 170 метров и ширину 24 метра, а его водоизмещение составит примерно 8 000–10 000 тонн.

Французская компания Naval Group представила концепцию перспективного боевого корабля SCX 26, который планируется вооружить более чем сотней установок вертикального запуска ракет. Об этом компания сообщила на своем сайте.

"Это перспективный проект, направленный на изучение технологий, архитектурных решений и оперативных подходов, которые, скорее всего, удовлетворят будущие потребности военно-морских сил как на уровне отдельного корабля, так и на уровне флота в целом", – отметили в Naval Group.

Корабль длиной 170 метров, шириной 24 метра и водоизмещением 8 000 – 10 000 тонн рассчитан на скорость 30 узлов (55,56 км/ч) и дальность плавания более 8 000 морских миль (14 816 км). По своим размерам SCX 26 можно условно сравнить с уничтоженным крейсером "Москва", который имел длину 186,5 метра и ширину 20,8 метра.

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При этом по своим боевым возможностям SCX 26 будет существенно превосходить уничтоженный крейсер.

Одной из ключевых особенностей SCX 26 станет мощный ракетный арсенал: корабль получит более 100 ячеек вертикального пуска различных типов, размещенных в носовой и кормовой частях. SCX 26 будет оснащен электромагнитной пушкой, способной вести скоростной огонь. Для защиты корабль планируется оснастить лазерной установкой мощностью 100 кВт и двумя модульными пусковыми комплексами ближней обороны Rampart.

В проекте предусмотрено широкое использование беспилотных систем различного назначения. Часть кормы корабля отведена под большой многофункциональный отсек, предназначенный для размещения, подготовки, обслуживания и ремонта воздушных, надводных и подводных беспилотников.

Он будет соединен с верхней авиационной палубой через большой лифт, который будет использоваться для перемещения автономных аппаратов и вертолетов.

SCX 26 рассчитан на экипаж из 150 моряков, а также предусматривает возможность размещения еще 100 офицеров и различных специалистов. Силовую установку планируют построить по комбинированной схеме CODLAG, сочетающей дизель-электрические двигатели и газовые турбины.

Корабль может стать звеном объединенной военно-морской группировки, которая будет обеспечивать взаимодействие и координацию между пилотируемыми и беспилотными платформами.

В то же время перспективы практической реализации проекта остаются крайне неопределенными. Даже в самой Naval Group признают, что рассматривают SCX 26 прежде всего как экспериментальную разработку, призванную продемонстрировать перспективные направления развития.

Французский флот – что интересного

Напомним, в этом году состоялась церемония спуска на воду второго французского фрегата, построенного в рамках программы FDI (Frégate de Défense et d’Intervention). Корабль получил название Amiral Louzeau (D661).

Цель программы FDI – обновление надводных сил французского флота за счет строительства компактных многоцелевых кораблей с современным вооружением и технологиями, способных противостоять широкому спектру актуальных угроз.

Сообщалось также, что французский флот официально получил четвертую атомную ударную подводную лодку класса "Barracuda". Подводная лодка "De Grasse" уже передана Военно-морским силам страны. Аналитики считают это важным шагом в модернизации подводного флота Франции.

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