'Откровенно позорно': Зеленский анонсировал новые кадровые решения в СБУ

Он также сообщил об утверждении законопроекта о возобновлении декларирования для всех сотрудников СБУ.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые кадровые решения для Службы безопасности Украины после скандала с "Химпромом". Об этом он сказал в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Он отметил, что эта неделя принесла "совсем другие новости об СБУ – откровенно неприятно, откровенно позорно, абсолютно недопустимые вещи".

"И были уже из-за этого увольнения в Службе безопасности Украины, и будут еще и другие кадровые решения. Важно, чтобы расследование дало полную правду относительно этой ситуации, чтобы заказчики преступлений, заказчики насилия против людей были все наказаны", – подчеркнул Зеленский.

Видео дня

Президент добавил, что для этого нужна поддержка партнеров – "относительно этого так называемого "Химпрома", – и с Америкой об этом уже говорили на соответствующем уровне".

"Нужен результат. Есть информация, что именно этот преступник уже начал свои операции в Польше. И также есть информация, что пытается зайти с синтетическими наркотиками в Германию. Мы передадим всю информацию, которая у нас есть, нашим партнерам", – заявил глава государства.

Законопроект о декларировании для СБУ

Кроме того, президент сообщил, что сегодня утвердил законопроект о восстановлении декларирования для всех сотрудников СБУ.

"Чтобы их образ жизни и всё, что у них есть, были доступны для проверок и ответственности. Так же, как и в других органах. И, кстати, не только правоохранительных. Я прошу парламентариев принять этот закон безотлагательно", – подчеркнул Зеленский.

"Карфаген" и СБУ

Как сообщал УНИАН, ранее была разоблачена преступная организация, которая наладила предоставление неправомерной выгоды высокопоставленным должностным лицам правоохранительных органов за беспрепятственную деятельность мошеннических колл-центров и других незаконных бизнесов.

К преступной деятельности были привлечены действующие высокопоставленные чиновники СБУ, Офиса генерального прокурора, Национальной полиции, а также представители криминальной среды. Так, в состав организации входил, в частности, "Аким" – генерал-майор СБУ, который обеспечивал защиту от внимания со стороны своих коллег.

6 ноября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Сергею Дуце, первому заместителю начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ, задержанному в рамках операции "Карфаген". Его поместили под стражу на 60 суток с альтернативой залога в размере 65 миллионов гривен.

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