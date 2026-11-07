Мирные переговоры: Кремль сообщил, кого отправит в Абу-Даби

В состав переговорной группы войдут помощник Владимира Путина, заместители главы МИД РФ и руководитель российской военной разведки.

Россия определила представителей своей делегации для участия в переговорах с США и Украиной, которые должны состояться на следующей неделе. В ее состав войдут высокопоставленные чиновники дипломатического и военного ведомств, в частности помощник Кремля Владимир Мединский и начальник российской военной разведки Игорь Костюков. Об этом 7 ноября сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает Reuters.

По словам Пескова, российскую делегацию также будут представлять заместители министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и Михаил Галузин.

Кроме того, в переговорную группу войдут начальник российской военной разведки Игорь Костюков и старший офицер Генерального штаба Юрий Жигарловский.

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Пресс-секретарь Кремля добавил, что в переговорах также примут участие другие высокопоставленные чиновники дипломатического и военного уровня.

Переговоры в Абу-Даби – главные новости

Напомним, трехсторонняя встреча представителей Украины, США и России запланирована на 10–11 ноября в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов. Ранее специальный посланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что стороны будут обсуждать дальнейшие шаги по достижению мира.

По данным СМИ, глава Офиса президента Кирилл Буданов возглавит украинскую делегацию на трехсторонних переговорах между Украиной и Россией при посредничестве США.

Накануне переговоров Трамп заявил, что будущее соглашение между Украиной и Россией может стать "очень масштабным". По его словам, накануне он провел несколько телефонных разговоров, посвященных урегулированию войны, а еще несколько планирует провести на следующий день. В то же время президент США не уточнил, с кем именно он общался.

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