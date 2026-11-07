Речь не о ядерном взрыве, а о событии, способном парализовать критическую инфраструктуру или финансовый сектор.

Один из основоположников искусственного интеллекта Джеффри Хинтон предупредил, что уже в этом или следующем году человечество может столкнуться с серьезной катастрофой из-за развития ИИ. По его мнению, последствия могут оказаться сопоставимыми с Чернобыльской аварией и заставить мировых лидеров наконец обратить внимание на опасность этой технологии.

В интервью изданию The Guardian лауреат Нобелевской премии по физике заявил, что человечеству, возможно, было бы лучше никогда не создавать эту технологию. Одной из главных причин беспокойства ученый назвал участившиеся случаи использования ИИ-агентов для кибератак.

По словам Хинтона, некоторые ИИ-модели уже демонстрировали способность самостоятельно выходить за пределы изолированной среды и получать несанкционированный доступ к внешним ресурсам. Ранее стало известно, что передовые ИИ-модели OpenAI взломали австралийский минздрав и атаковали порталы госведомств США.

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Ученый опасается, что рано или поздно искусственный интеллект – самостоятельно или под управлением злоумышленников – сможет вывести из строя критически важные объекты энергетической инфраструктуры. Это может привести к масштабному отключению электричества и нарушению работы финансовой системы.

Либо в конце этого года, либо в следующем нас ждет свой Чернобыль, и этого, возможно, будет достаточно, чтобы люди наконец обратили внимание – заявил Хинтон.

Ученый уточнил, что под "Чернобылем" имеет в виду не ядерный взрыв, а, например, атаку с использованием ИИ на систему производства электроэнергии или падение финансового сектора на неделю. На вопрос о том, кто именно должен обратить на это внимание, Хинтон ответил: "Мировые лидеры, за исключением Трампа".

Хинтон уже неоднократно предупреждал о потенциальных рисках развития ИИ. Среди них – массовая потеря рабочих мест, создание опасных вирусов, масштабные кибератаки и даже угроза существованию человечества. В последнее время ученый все чаще говорит именно о кибербезопасности, поскольку возможности автономных ИИ-систем продолжают расширяться.

Разработчики ИИ тоже опасаются "нового Чернобыля"

Примечательно, что руководители крупных компаний, занимающихся искусственным интеллектом, также опасаются сценария, который можно сравнить с Чернобыльской катастрофой. Но их беспокойство связано не только с возможными разрушениями, но и с репутационными последствиями.

Подобно тому, как авария на Чернобыльской АЭС на долгие годы повлияла на отношение общества к атомной энергетике, масштабная катастрофа с участием ИИ может подорвать доверие людей к технологии и затормозить ее развитие.

В октябре 2026 издание Axios уже писало, что Anthropic и OpenAI готовятся к первой "ИИ-катастрофе", которая вызовет широкий общественный резонанс и заставит власти ввести жесткие ограничения на развитие технологии.

Чаще всего в качестве базового сценария рассматривают масштабную кибератаку, которая нарушит работу банков, интернета или даже систем электро- и водоснабжения. Опрошенные специалисты прогнозируют этот инцидент уже в ближайшие 6-12 месяцев.

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