В МВД и СБУ исключили "политику" в днепропетровских событиях

Об этом заявил руководитель главного следственного управления МВД Василий Фаринник в эфире телеканала "Интер".

"Не вижу никакой политики в этом. Это все носит криминальный характер. А то, что дело возбуждено по статье "террористический акт" - иначе и быть не может, потому что это действия, направленные на то, чтобы не только принести вред жизни, здоровью, но и на то, чтобы запугать людей", - цитирует Украинская правда.

Фаринник также отметил, что информация о том, что взрывные устройства были приведены в действие с помощью телефонов, не находит подтверждения.

"Возможно, эти устройства были приведены в действие с помощью какой-то химической реакции, мы знаем такой характер устройств", - сказал он.

В свою очередь заместитель председателя Службы безопасности Украины Владимир Рокитский также исключил политическую составляющую в днепропетровских событиях.

"Я думаю, нет политической версии, потому что человеческие жизни и полученные травмы, не стоят ни одного политического решения... Я сомневаюсь, что какая-то политическая сила может принять участие в таких действиях, потому что есть на свете Бог, который такие вещи не прощает", - сказал он.

"Искать логику в действиях Брейвика очень трудно. Кто может исключить, что в этом акте не приняли участие психически ненормальные люди? Эта версия тоже должна рассматриваться. Версий очень много", - сказал также Рокитский.

Он попросил политиков "несколько поумерить пыл, не нагнетать страсти" вокруг событий в Днепропетровске.

"Народ и так почувствовал определенную беду, и пользоваться этим состоянием людей в этой ситуации не стоит. Нужно спокойно разобраться в том, что произошло, и ГПУ совместно с МВД и прокуратурой будут заниматься круглосуточно необходимой работой для того, чтобы выявить людей, причастных к этим действиям", - добавил Рокитский.

Перед тем в эфире Шустер Live Рокитский также заявил, что украинский антитеррористический центр обратился за помощью к международным организациям.