«Свобода» заявляет, что власть попробует обвинить в террактах оппозицию

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Днепропетровской областной организации ВО «Свобода», сегодня, 27 апреля, около 13:30 у подъезда дома, где живет советник председателя Всеукраинского объединения «Свобода» Андрей Денисенко, работник милиции остановил его мать и начал расспрашивать ее о сыне, живет ли он по этому адресу, и пр.

Комментируя этот факт, А.Денисенко подчеркнул: «Не успели прозвучать взрывы, а милиция уже через мгновение «интересуется», где в это время находились лидеры местных националистов. Я расцениваю это как первые попытки возложить ответственность за взрывы на оппозицию».

По его словам, «это очень похоже на продолжение ряда терактов, которые произошли в Днепропетровске, Харькове и Запорожье осенью прошлого года. Синхронизация взрывов с массовыми акциями оппозиции свидетельствует о том, что за ними могут стоять или российские спецслужбы, заинтересованные в дестабилизации ситуации в Украине, или власть, которой выгодно запугать общество и получить возможность начать масштабные репрессии против оппозиции, в частности националистов».

«Я не верю, что организаторы взрывов хотят денег, получить которые после того, что произошло, невозможно – с террористами никто не будет вести переговоры. Их цель – страх и агрессия. Это технология сеяния паники и хаоса», - считает лидер днепропетровской «Свободы».

Как сообщал УНИАН, по данным МВД, сегодня, 27 апреля, около 11.50 на проспекте К.Маркса в Днепропетровске прозвучал взрыв. Сейчас устанавливается местонахождение взрывного устройства. По предварительным данным – это урна на трамвайной остановке.

Через 40 минут по ул. Столярова, возле кинотеатра «Панорама», прозвучал еще один взрыв. По предварительным данным, взорвался неустановленный предмет, который находился в мусорной урне.

Впоследствии в центральной части Днепропетровска произошли еще два взрыва. Обстоятельства происшествий выясняются.

На местах происшествий работают следственно-оперативные группы милиции, СБУ, МЧС и медики. Окончательное количество пострадавших устанавливается. По предварительным данным, в результате взрывов пострадали 27 человек, 25 из них – госпитализированы.

По данным местных СМИ, уже задержаны первые подозреваемые в организации взрывовв центре Днепропетровска.