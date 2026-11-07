Германия не может поставлять Украине Patriot: Писториус назвал причину

Германия является крупнейшим донором Украины в Европе.

Сегодня Германия не может передавать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, поскольку это создает угрозу критического ослабления ее собственной системы противовоздушной обороны. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, сообщает WAZ.

"Поставки, прежде всего комплексов Patriot, проходят с трудом. Германия уже поставила несколько систем и множество управляемых ракет к ним. Больше мы сейчас сделать не можем. Все, что мы отдадим сейчас, мы временно не сможем компенсировать – это создаст у нас (в обороне, – УНИАН) пробелы, допустить которые мы не имеем права", – отметил Писториус в своем интервью.

Он подчеркнул, что другие страны внесли "значительно меньший вклад", поэтому Берлин ожидает от партнеров более активных действий. По словам министра обороны, этот вопрос необходимо предметно обсудить в ходе следующего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое состоится в середине ноября.

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Писториус выразил сомнение относительно перспектив скорого прекращения огня в Украине. При этом глава оборонного ведомства надеется, что Москве не удастся достичь поставленных целей.

"Я не верю, что России удастся изменить ход войны в свою пользу с помощью воздушных ударов по гражданским объектам зимой. На земле российские вооруженные силы не добиваются никакого прогресса, а потери колоссальны – от 30 000 до 40 000 солдат в месяц", – добавил Борис Писториус.

Отметим, что ФРГ остается крупнейшим европейским донором Украины.

По данным федерального правительства Германии, с начала полномасштабного вторжения Берлин направил Киеву около 43,3 млрд евро гуманитарной и 57,6 млрд евро военной помощи (включая средства, зарезервированные на ближайшие годы).

Кроме того, гуманитарные грузы в Украину регулярно доставляют немецкие частные и общественные организации, работающие вне официальных каналов поддержки.

Patriot для Украины – другие новости

По словам Владимира Зеленского, Украина в среднем получает около 12 противоракетных ракет ежемесячно. По его словам, переговоры с потенциальными поставщиками ведутся ежедневно. В то же время некоторые страны отказываются продавать ракеты из-за опасений собственного населения

Ранее стало известно, что Государственный департамент США одобрил продажу Украине 500 ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot общей стоимостью 2,1 млрд долларов. Финансирование закупки возьмут на себя Канада, Германия и Норвегия.

Также УНИАН сообщал, что Нидерланды совместно с другими партнерами работают над ускорением поставок Украине ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

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