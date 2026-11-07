Слышал голоса с приказом убить Трампа: возле Белого дома задержали мужчину с пистолетами

Подозреваемый рассказал правоохранителям, что приехал в Вашингтон после того, как услышал голоса, призывавшие его убить президента США.

Секретная служба США задержала мужчину возле Белого дома после того, как он заявил, что слышал голоса, приказывавшие ему убить президента Дональда Трампа. В ходе проверки правоохранители обнаружили в его автомобиле три единицы огнестрельного оружия и десятки патронов. Кроме того, машина оказалась угнанной. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на заявление Министерства внутренней безопасности США.

Инцидент произошел в четверг вечером. Сотрудники Секретной службы обратили внимание на мужчину, который вел себя подозрительно в припаркованном автомобиле недалеко от Белого дома.

По данным американских чиновников, задержанный – Ронни Йордрикс Гуанипа Кринос – рассказал правоохранителям, что слышал голоса в своей голове. Они якобы приказывали ему приехать в столицу США и убить республиканского президента Дональда Трампа.

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После этого офицеры проверили автомобиль и установили, что он был угнан. Внутри также обнаружили три единицы огнестрельного оружия и десятки патронов.

В Министерстве внутренней безопасности сообщили, что Кринос является гражданином Венесуэлы, который незаконно находился на территории Соединённых Штатов. По данным ведомства, он попал в страну через штат Техас в марте 2024 года.

Мужчине предъявили обвинения. В настоящее время он находится под стражей Службы маршалов США.

Министр внутренней безопасности Марквейн Маллин заявил, что благодаря действиям сотрудников Секретной службы подозреваемого удалось задержать до того, как он смог кому-либо навредить.

"Благодаря нашим отважным сотрудникам Секретной службы этот нелегальный иностранец с тремя единицами огнестрельного оружия в автомобиле был арестован возле Белого дома, прежде чем он успел кому-либо навредить", – заявил Маллин.

В Белом доме воздержались от комментариев, перенаправив журналистов в Министерство внутренней безопасности и Секретную службу.

Покушения на Трампа – главные новости

Как сообщал УНИАН, это очередной случай задержания человека, который, по данным правоохранителей, представлял угрозу для жизни Трампа или членов его семьи после возвращения президента к власти.

В конце лета в США правоохранители задержали вооруженного мужчину возле гольф-клуба Trump National в Ранчо-Палос-Вердес (штат Калифорния), где должен был состояться благотворительный ужин с участием президента Дональда Трампа. 38-летнего Жанина Джона Теле заметили федеральные агенты в штатском. Он якобы фотографировал и снимал на видео территорию, где велись приготовления к обеспечению безопасности перед визитом президента.

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