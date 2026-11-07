Слышал голоса с приказом убить Трампа: возле Белого дома задержали мужчину с пистолетами

Секретная служба США задержала мужчину возле Белого дома после того, как он заявил, что слышал голоса, приказывавшие ему убить президента Дональда Трампа. В ходе проверки правоохранители обнаружили в его автомобиле три единицы огнестрельного оружия и десятки патронов. Кроме того, машина оказалась угнанной. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на заявление Министерства внутренней безопасности США.
Инцидент произошел в четверг вечером. Сотрудники Секретной службы обратили внимание на мужчину, который вел себя подозрительно в припаркованном автомобиле недалеко от Белого дома.
По данным американских чиновников, задержанный – Ронни Йордрикс Гуанипа Кринос – рассказал правоохранителям, что слышал голоса в своей голове. Они якобы приказывали ему приехать в столицу США и убить республиканского президента Дональда Трампа.
После этого офицеры проверили автомобиль и установили, что он был угнан. Внутри также обнаружили три единицы огнестрельного оружия и десятки патронов.
В Министерстве внутренней безопасности сообщили, что Кринос является гражданином Венесуэлы, который незаконно находился на территории Соединённых Штатов. По данным ведомства, он попал в страну через штат Техас в марте 2024 года.
Мужчине предъявили обвинения. В настоящее время он находится под стражей Службы маршалов США.
Министр внутренней безопасности Марквейн Маллин заявил, что благодаря действиям сотрудников Секретной службы подозреваемого удалось задержать до того, как он смог кому-либо навредить.
"Благодаря нашим отважным сотрудникам Секретной службы этот нелегальный иностранец с тремя единицами огнестрельного оружия в автомобиле был арестован возле Белого дома, прежде чем он успел кому-либо навредить", – заявил Маллин.
В Белом доме воздержались от комментариев, перенаправив журналистов в Министерство внутренней безопасности и Секретную службу.
Покушения на Трампа – главные новости
Как сообщал УНИАН, это очередной случай задержания человека, который, по данным правоохранителей, представлял угрозу для жизни Трампа или членов его семьи после возвращения президента к власти.
В конце лета в США правоохранители задержали вооруженного мужчину возле гольф-клуба Trump National в Ранчо-Палос-Вердес (штат Калифорния), где должен был состояться благотворительный ужин с участием президента Дональда Трампа. 38-летнего Жанина Джона Теле заметили федеральные агенты в штатском. Он якобы фотографировал и снимал на видео территорию, где велись приготовления к обеспечению безопасности перед визитом президента.