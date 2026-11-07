'Жизнь переменчива': Медведев цинично высмеял проблемы Киева со светом и канализацией

Медведев вспомнил прежние сообщения о кражах сантехники российскими оккупантами.

Бывший президент РФ и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев цинично отреагировал на сообщения в СМИ об идее возведения уличных туалетов в Киеве на фоне проблем в энергосистеме и работе канализации. Его слова цитируют росСМИ.

"С учетом коллапса энергосистемы киевляне задумались о том, чтобы возродить уличные сортиры. Нет света, значит, скоро выйдет из строя канализация. Помнится, кто-то недавно нес пургу о том, что россияне воруют унитазы из прекрасных украинских квартир и домов. Жизнь переменчива", - сказал Медведев.

Россия хочет добиться того, чтобы в Киеве вообще не было света

Ранее член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Сергей Козырь заявил, что российские оккупанты целенаправленно наносят удары по пяти подстанциям напряжением 330 кВ, которые образуют энергетическое кольцо Киева и обеспечивают передачу электроэнергии в столицу.

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Козырь отметил, что многие объекты уже повреждены, а восстановление затрудняется из-за необходимости отключать их от сети на время ремонта. Более того, оккупанты повторно атакуют одни и те же цели.

Нардеп подчеркнул, что россияне хотят добиться того, чтобы в Киеве вообще не было света. Он признал, что два часа света в сутки в столице - это вполне вероятный сценарий.

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