На улицы Днепра вывели БТРы. Беркут обыскивает людей с рюкзаками ФОТО
14:20, 27 апреля 2012Политика
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Правоохранительные органы начали проверки подозрительных людей в Днепропетровске.
По сообщениям очевидцев, опубликованных в Твиттере, на улицы Днепропетровска после взрывов вывели БТРы.
БТР в Днепропетровске, фото очевидцев из Твиттера
Также сообщается, что в городе перекрыт проспект Карла Маркса от улицы Карла Либнехта в сторону вокзала. Кроме того, Беркут проверяет людей с рюкзаками, сумками и подозрительными пакетами.
Милиция в Днепропетровске обыскивает подозрительного мужчину, фото очевидцев с Twitter
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