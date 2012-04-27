На улицы Днепра вывели БТРы. Беркут обыскивает людей с рюкзаками ФОТО

По сообщениям очевидцев, опубликованных в Твиттере, на улицы Днепропетровска после взрывов вывели БТРы.

Также сообщается, что в городе перекрыт проспект Карла Маркса от улицы Карла Либнехта в сторону вокзала. Кроме того, Беркут проверяет людей с рюкзаками, сумками и подозрительными пакетами.