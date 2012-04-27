На улицы Днепра вывели БТРы. Беркут обыскивает людей с рюкзаками ФОТО

14:20, 27 апреля 2012
Политика
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Правоохранительные органы начали проверки подозрительных людей в Днепропетровске.

По сообщениям очевидцев, опубликованных в Твиттере, на улицы Днепропетровска после взрывов вывели БТРы.

БТР в Днепропетровске, фото очевидцев из Твиттера

 

Также сообщается, что в городе перекрыт проспект Карла Маркса от улицы Карла Либнехта в сторону вокзала. Кроме того, Беркут проверяет людей с рюкзаками, сумками и подозрительными пакетами.

Милиция в Днепропетровске обыскивает подозрительного мужчину, фото очевидцев с Twitter

 

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