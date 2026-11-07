РФ запустила ночью 36 баллистических ракет, и все - на Киев и область, - Зеленский

Главной мишенью вновь стала энергетика.

Во время комбинированной атаки ночью 7 ноября россияне применили 36 баллистических ракет, причем все – по Киеву и области. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что Россия готовится к трехсторонним переговорам, запуская баллистические ракеты по украинской критической инфраструктуре.

"Главная цель удара – снова энергетика. В столице сложная ситуация с поставками электричества, воды и тепла. Повреждены жилые дома, Северный мост, частично разрушен детский сад", – отметил президент.

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В Киевской области, по его словам, был нанесен удар по подстанциям, соединяющим Ровенскую и Хмельницкую атомные электростанции с Киевом и центральными регионами Украины.

"Повреждены подстанции также в Винницкой, Житомирской, Ровенской, Харьковской и Днепропетровской областях. Помимо Киева, ударам подверглись еще двенадцать регионов. Девять человек пострадали, среди них один ребенок", – рассказал Зеленский.

Обращаясь к партнерам, в частности к США, он подчеркнул: когда Россия пытается ввергнуть Киев и всю страну в блэкаут, "нельзя оставлять Украину в одиночестве".

"Мы рассчитываем на усиление двусторонней поддержки со стороны Америки. Мы рассчитываем на повышение внимания к Украине со стороны Конгресса США. Потому что Россия постоянно увеличивает количество своих ударов. Важно, чтобы поддержка Украины оставалась в числе приоритетов американской политики", – сказал президент.

Он добавил, что Украина рассчитывает на единство обеих партий в вопросах безопасности, поддержки, осуждения российской агрессии и усиления санкционного давления на российского диктатора Владимира Путина.

Удары по Украине 7 ноября

Как сообщал УНИАН, в результате российских ударов в Киеве пострадали 5 человек, в том числе 14-летний ребенок. В столице наблюдаются разрушения, повреждены дома, детский сад, нежилые здания. По словам мэра Виталия Кличко, атаки по энергообъектам в Киевской и Житомирской областях привели к "чрезвычайно сложной ситуации" с энергоснабжением города и, соответственно, с работой систем тепло- и водоснабжения.

В ночь на субботу россияне нанесли ракетный удар по Северному мосту в Киеве. В результате были повреждены дорожное полотно, контактная троллейбусная линия и линия электропередач. Взрывная волна задела 5 грузовых автомобилей на парковке. Движение по мосту перекрыли в обоих направлениях.

В Воздушных силах сообщили, что ночью РФ наносила удары ракетами "Искандер" и "Циркон", а также запустила 172 ударных БПЛА, из которых 137 – реактивные. Удалось сбить 4 ракеты "Искандер-М/Циркон/KN-23/С-400" и 149 дронов. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 24 точках, а также падение обломков в 10 точках.

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