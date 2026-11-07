В Китае обнаружили 1800-летние корабли: почему находка ошеломила ученых

Это крупнейшие и наиболее хорошо сохранившиеся образцы речных кораблей того времени, когда-либо найденные в северной части Китая.

В Пекине археологи обнаружили три хорошо сохранившихся деревянных корабля, которым около 1800 лет. Находка пролила свет на развитие судостроения в Древнем Китае и возможные связи между Востоком и Западом.

Как сообщает Scmp.com, корабли обнаружили в русле древней реки Юндинхэ в одном из пекинских районов. Отмечается, что три плоскодонных корабля относятся к периоду от династии Хань до эпохи Вэй-Цзинь (206 год до н. э. – 420 год н. э.). Это крупнейшие и наиболее хорошо сохранившиеся образцы речных кораблей того времени, когда-либо найденные в северной части Китая.

Длина самого большого корабля достигает 14 метров. На его деревянных элементах археологи обнаружили китайские иероглифы, означающие "официальный" или "государственный". Это может говорить о том, что корабли использовались для государственных нужд.

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Издание отметило, что наибольший интерес ученых вызвала технология сборки корпусов. Доски, образующие днище, имели специально вырезанные края, которые плотно соединялись друг с другом. Дополнительно конструкцию укрепляли специальными деревянными штырями. Примечательно, что подобный способ соединения деталей широко применялся в судостроении Средиземноморья во времена Древнего Рима – примерно с I века до н. э. по V век н. э. При этом за пределами этого региона такая технология встречается крайне редко.

Исследователи считают, что находка может стать новым свидетельством культурного и технологического обмена между Востоком и Западом. Впрочем, само по себе сходство конструкций еще не доказывает прямого заимствования технологий или существования непосредственных контактов между римскими и китайскими кораблестроителями.

Как Китай был связан с Римской империей

Контакты между Китаем и западными территориями активно расширялись во времена династии Хань. В то время торговые пути расширились: из Китая на запад отправляли шелк и другие товары, а в Поднебесную привозили лошадей, виноград и другие товары.

Торговые сети связывали Китай с Римским миром преимущественно через посредников, в частности Парфянское царство, занимавшее территории современного Ирана и Месопотамии.

Согласно историческим источникам, в 166 году н. э. ко двору китайских императоров прибыли люди, представившиеся римскими послами. Они путешествовали морем через территорию современного центрального Вьетнама и привезли, среди прочего, слоновую кость. Однако историки до сих пор спорят, действительно ли это были официальные представители Рима или торговцы.

Еще одним свидетельством контактов между цивилизациями стали археологические находки: образцы китайского шелка обнаруживали в Средиземноморье, а на территории Китая находили изделия из западного стекла.

Таким образом, новые находки в Пекине дополняют представления ученых о древних торговых и технологических связях между Китаем и западным миром.

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