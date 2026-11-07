Путин хочет переговоров, но не мира, – Atlantic Council

Российское правительство использует переговорный процесс, чтобы выиграть время и ослабить поддержку Украины со стороны США.

Предстоящие трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией в Абу-Даби вряд ли принесут реальный прогресс в прекращении войны. Владимир Путин заинтересован в самом переговорном процессе, поскольку он дает ему возможность удерживать Дональда Трампа от усиления давления на Москву и продолжать ослаблять западную поддержку Украины. Об этом в статье для аналитического центра Atlantic Council заявил Джон Э. Гербст – бывший посол США в Украине.

По его оценке, главная цель российского лидера остается неизменной – установить эффективный политический контроль над Украиной. Для этого Кремль пытается подорвать поддержку Киева со стороны Запада, прежде всего Соединенных Штатов.

В то же время цели Путина противоречат заявленному стремлению Трампа добиться стабильного мира, при котором Украина останется суверенным и защищенным государством.

Видео дня

Гербст считает, что российский лидер имеет преимущество в переговорах благодаря особому отношению американского лидера к нему. По мнению дипломата, Трамп проявляет необычное для себя уважение к Путину и из-за этого неохотно оказывает обещанное давление на сторону, отвергающую предложения о прекращении боевых действий.

С весны 2025 года американский президент предложил как минимум шесть вариантов прекращения или ограничения боевых действий. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский согласился с каждым из них, тогда как Путин отклонил все предложения. К ним относится и последний план, который специальный посланник США Стив Уиткофф привез российскому лидеру в Санкт-Петербург в октябре.

Трамп пошел на несколько уступок Москве, но Путин не предложил ничего взамен

Гербст обращает внимание на ряд решений администрации Трампа, которые, по его мнению, облегчают России продолжение агрессии и затрудняют Украине защиту.

Среди них он называет возобновление поставок российского дизельного топлива в США, отмену санкционных ограничений в недавно принятом законопроекте сенатора Линдси Грэма, прекращение передачи Украине разведывательных данных через спутниковые системы "Старлинк" и "Старшилд", а также рассмотрение предложения Путина о трехстороннем саммите с участием президента США и лидера Китая Си Цзиньпина.

По словам автора, Кремль встретил эти шаги с большим энтузиазмом, однако сам не предложил никаких уступок, которые могли бы приблизить стабильный мир.

После того как Путин отклонил предложение Уиткоффа в Москве, ему понадобился хотя бы какой-то шаг навстречу Вашингтону. Им стало согласие на трехстороннюю встречу на рабочем уровне в Абу-Даби.

В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров уже дал понять, что Москва не собирается менять свои условия. А назначение Владимира Мединского главой российской делегации, по мнению Гербста, также не свидетельствует о готовности Кремля к серьёзным компромиссам.

Мединский участвовал в большинстве переговоров с Украиной, начиная с марта 2022 года, однако тогда стороны не смогли достичь договоренностей.

Зачем Кремль привлек Меланию Трамп к вопросу эвакуации украинцев из Олешек

Отдельно Гербст объяснил, почему Россия могла привлечь первую леди США Меланию Трамп к посредничеству в вопросе эвакуации украинцев из Олешек в Херсонской области.

По его словам, российские войска создали там гуманитарный кризис, препятствуя поставкам продуктов питания, топлива и медикаментов. Когда внимание международного сообщества начало сосредотачиваться на этой ситуации, Москве пришлось реагировать.

Автор предполагает, что привлечение Мелании Трамп позволило Кремлю превратить решение гуманитарной проблемы, которую он сам создал, в публичное дипломатическое событие и предоставить первой леди США заметную роль в этом процессе.

В Кремле выступили против новой системы безопасности Европы с участием НАТО

Гербст также обратил внимание на смену акцентов в подготовке переговоров. После отклонения Путиным предложения Уиткоффа команда Трампа, по-видимому, решила сосредоточиться на формировании новой архитектуры безопасности для Европы.

По словам автора, американская администрация заявила о разработке подхода, который могли бы принять все стороны. Специальные посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в четверг посетили Брюссель, чтобы обсудить этот план с украинскими и европейскими представителями.

Одним из важных элементов американского предложения является роль НАТО в обеспечении безопасности.

Однако Москва не продемонстрировала готовности поддержать такой подход. Советник Путина по внешней политике Юрий Ушаков заявил, что новая система безопасности, по мнению Кремля, должна предусматривать выход бывших стран Варшавского договора и прибалтийских государств из НАТО.

Гербст считает, что такое требование вряд ли будет соответствовать интересам США и способствовать стабильности в Европе.

Переговоры в Абу-Даби могут завершиться договоренностью о новой встрече

Подводя итог, бывший американский дипломат отмечает, что пока нет признаков изменения основной динамики переговоров. Путин продолжает отвергать предложения, не соответствующие его требованиям, тогда как администрация Трампа, по мнению автора, ограничивается небольшими жестами вместо реального давления на Москву.

Гербст предупреждает: если Вашингтон и в дальнейшем будет ослаблять давление на Россию, позиции Путина будут только укрепляться. Это не приблизит окончание войны, а наоборот, может привести к ухудшению ситуации. Автор пишет:

"Ничто не указывает на реальный прогресс в Абу-Даби. Пока Белый дом довольствуется небольшими жестами, а не реальными шагами, Путин не изменит курса. Война не закончится. Она может даже обостриться, поскольку влияние Путина только укрепится, если Соединенные Штаты будут продолжать ослаблять давление на агрессора. Возможно, единственным результатом переговоров станет согласие на еще один раунд".

Мирные переговоры – последние новости

Трехсторонняя встреча представителей Украины, США и России запланирована на 10–11 ноября в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов. Ранее специальный посланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что стороны будут обсуждать дальнейшие шаги для достижения мира.

По данным СМИ, глава Офиса президента Кирилл Буданов возглавит украинскую делегацию на трехсторонних переговорах между Украиной и Россией при посредничестве США.

Россия также определила представителей своей делегации для участия в переговорах с США и Украиной, которые должны состояться на следующей неделе. В её состав войдут высокопоставленные чиновники дипломатического и военного ведомств, в частности помощник Кремля Владимир Мединский и начальник российской военной разведки Игорь Костюков

Вас также могут заинтересовать новости: