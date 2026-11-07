Буданов заплатит штраф за российский язык во время стычки в Петропавловской Борщаговке

Языковой омбудсмен отметила, что беседа с фигурантом инцидента прошла спокойно, без лишнего пафоса и в рамках закона.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов должен уплатить штраф за разговоры на русском языке во время столкновений в Петропавловской Борщаговке Киевской области.

Об этом в соцсети написала уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская. Говоря о ситуации в Петропавловской Борщаговке и использовании Будановым русского языка, она отметила, что закон о языке "существует для того, чтобы работать, а не для того, чтобы раскалывать общество или становиться поводом для бесконечных хейт-штормов".

Так, сообщила Ивановская, в этой истории все необходимые юридические процедуры уже запущены.

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"Государственный контроль осуществляется в соответствии с установленным порядком. Общение с фигурантом инцидента состоялось – спокойно, без лишнего пафоса и в рамках правового поля. Факт нарушения признан без попыток найти оправдания или включить защитные реакции. Предусмотренный законом штраф будет уплачен в установленные сроки", – написала омбудсмен.

Она добавила, что "каждый из нас в стрессовых, бытовых или экстремальных обстоятельствах может ошибиться, но зрелость общества измеряется способностью признавать это и нести ответственность".

Что произошло в Петропавловской Борщаговке

Как сообщал УНИАН, 2 ноября в социальных сетях распространялись сообщения о якобы насильственном удержании людей в подвале дома в Петропавловской Борщаговке. Там собралась толпа местных жителей. Они, в частности, пытались выбить ворота, а затем все переросло в столкновения с правоохранителями и военнослужащими.

На место прибыл, в частности, и Буданов. Он общался с участниками событий, чтобы урегулировать ситуацию. На различных видео этого общения было слышно, что Буданов говорит по-русски.

Впоследствии сообщалось, что правоохранительные органы установили личности уже 130 человек, которые могут быть причастны к этим беспорядкам. В частности, 27 человек принимали активное участие в противоправных действиях, а ещё 24 – вели себя агрессивно, подстрекали общественность и умышленно провоцировали конфликты с правоохранителями и военнослужащими Национальной гвардии Украины.

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