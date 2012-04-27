Янукович требует срочно найти виновных в Днепропетровских взрывах

Об этом говорится в президентском поручении, обнародованном на официальном сайте - преступники должны быть привлечены к уголовной ответственности в соответствии с законом.

Поручение Президент Украины Виктор Янукович дал Генеральному прокурору Виктору Пшонке, председателю СБУ Игорю Калинину и министру внутренних дел Виталию Захарченко. Для расследования с выездом на место преступления должен быть создан координационный штаб во главе с Генеральным прокурором.

Кроме того, глава государства поручил премьер-министру Николаю Азарову, вице-премьер-министру - министру здравоохранения Раисе Богатыревой и председателю Днепропетровской ОГА Александру Вилкулу принять исчерпывающие меры по оказанию необходимой медицинской помощи пострадавшим, ликвидации последствий взрывов, обеспечению общественного порядка в Днепропетровске и безопасности его жителей.

СБУ и МВД также должны принять безотлагательные и скоординированные меры по предупреждению и предотвращению любых преступных проявлений, направленных на дестабилизацию ситуации в Днепропетровске.