Трамп: Москва и Киев впервые действительно хотят положить конец войне

По его словам, переговоры продолжаются, а в ближайшие дни запланированы новые встречи и телефонные переговоры.

Президент США Дональд Трамп заявил , что будущее соглашение между Украиной и Россией может стать "очень масштабным". По его словам, накануне он провел несколько телефонных разговоров, посвященных урегулированию войны, а еще несколько планирует провести на следующий день. В то же время президент США не уточнил, с кем именно общался.

Он также сообщил, что на понедельник и вторник запланированы встречи, связанные с переговорным процессом.

"Россия и Украина, я думаю, впервые хотят урегулировать конфликт. У нас проходят встречи. Сегодня у меня были телефонные разговоры. Завтра у меня будут еще. Они проведут встречу в понедельник и вторник, понимаете? Но они – я думаю, они хотят урегулировать конфликт", – заявил Трамп журналистам.

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Американский президент убежден, что потенциальная договоренность будет иметь последствия далеко за пределами Украины и России.

"Я думаю, это будет очень масштабное соглашение. Я думаю, оно затронет всю Европу. Это будет очень масштабное соглашение", – подчеркнул он.

Трамп добавил, что постоянно работает над прекращением войны и хотел бы, чтобы убийства прекратились. Отдельно он упомянул о потерях обеих стран. По словам президента США, только за прошлый месяц Россия и Украина вместе потеряли 25 тысяч человек, преимущественно военнослужащих.

"И этого не должно происходить. Это очень печально. 25 тысяч человеческих жизней", – сказал Трамп.

Мирные переговоры – важные новости

Напомним, на днях Трамп заявил, что готовится масштабное соглашение, которое коснется не только Украины, но и всей Европы. По его словам, оно может охватить всю Европу.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не владеет всеми деталями проекта новой системы безопасности для Европы, которую предлагает президент США Дональд Трамп. При этом он предупредил, что потенциальная договоренность между Россией и Европой может быть опасной.

На днях состоятся переговоры с участием Украины, США и РФ в Абу-Даби. Зеленский рассказал о своих ожиданиях от переговоров. Он подчеркнул, что мир для Украины после войны не должен быть просто словом. Мир должен подкрепляться конкретными гарантиями безопасности, сильной армией и значительным финансированием Украины.

По данным CBS News, глава Офиса президента Кирилл Буданов возглавит украинскую делегацию на трехсторонних переговорах между Украиной и Россией при посредничестве США, которые запланированы на 10 и 11 ноября в Абу-Даби.

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