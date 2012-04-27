В центре Днепропетровска на остановке прогремел взрыв: есть жертвы (фото)
12:18, 27 апреля 2012Общество
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Место события оцеплено милицией.
|Взрыв в Днепропетровске. Фото: Master_Tyre, gorod.dp.ua
Сегодня около 12 часов дня в центре Днепропетровска на трамвайной остановке трамвая №1 «Улица Серова» произошел взрыв.
Как передает корреспондент УНИАН с места событий, по предварительным данным, есть 4 пострадавших, которые госпитализированы.
Движение трамвая № 1 остановлено, остановка частично разрушена, также разрушены стекла в салоне трамвая, который стоит на остановке. Место события оцеплено милицией.
|Фото: Master_Tyre, gorod.dp.ua
Проводятся экспертизы. Пока комментариев правоохранительных органов нет.
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