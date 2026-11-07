Писториус: Нет оснований надеяться на скорейшее прекращение огня в Украине

Он также подчеркнул, что договоренности между Вашингтоном и Москвой без участия Киева неприемлемы.

Министр обороны Германии Борис Писториус не видит особых оснований рассчитывать на скорое прекращение огня между Украиной и Россией, даже несмотря на запланированные на следующую неделю трехсторонние переговоры с участием США, Украины и РФ в Абу-Даби. Об этом он заявил в интервью газетам медиагруппы Funke, сообщает немецкое издание ntv.

По словам Писториуса, перспективы заключения перемирия в значительной степени зависят от позиции российского лидера Владимира Путина и дальнейших действий президента США Дональда Трампа.

В то же время немецкий министр скептически оценивает возможность быстрого результата от американских усилий.

Видео дня

"События последних нескольких месяцев не дают оснований надеяться, что подход Трампа быстро приведет к прекращению огня или даже к миру", – отметил он.

Писториус назвал неприемлемым соглашение между США и Россией без участия Украины

Отдельно глава немецкого оборонного ведомства подчеркнул, что любые договоренности между Вашингтоном и Москвой, заключенные в ущерб Украине и без ее участия, являются неприемлемыми.

По его словам, такая позиция касается не только самой Украины, но и европейских стран.

Заявление Писториуса прозвучало на фоне сообщений об активизации контактов между администрацией Трампа и представителями России.

Мирные переговоры – последние новости

Ранее американский президент рассказал, что 5 ноября провел частную встречу с посланником Владимира Путина. Это произошло после появления российского чиновника на мероприятии в Белом доме, организованном первой леди США Меланией Трамп, где также присутствовали представители Украины.

После встречи Трамп высказал предположение, что договоренности об урегулировании войны могут быть достигнуты в ближайшее время. Он также заявлял, что война приближается к завершению, а будущее соглашение окажет влияние на всю Европу.

Трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией запланированы на 10–11 ноября в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов. Глава Офиса президента Кирилл Буданов возглавит украинскую делегацию на трехсторонних переговорах между Украиной и Россией при посредничестве США.

Вас также могут заинтересовать новости: