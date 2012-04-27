СБУ связывает сегодняшние теракты в Днепропетровске с прошлогодними

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Днепропетровске заявил председатель СБУ Игорь Калинин.

«16 ноября в 12 часов ночи произошел взрыв в одной из урн, расположенной в центре Днепропетровска, в результате которого погиб молодой мужчина. По касательным признакам мы рассматриваем версию об идентичности этого взрыва с сегодняшними», - сказал И.Калинин.

По словам председателя СБУ, следствие по делу относительно взрыва 16 ноября продолжается, но возникли сложности, поскольку из-за высокой температуры в эпицентре взрыва были уничтожены вещественные доказательства, никаких отпечатков пальцев или материала, из которого можно было получить ДНК злоумышленника, не осталось - все было уничтожено.

По словам ІИ.Калинина, картина прошлогоднего преступления установлена, но исполнитель его не установлен.

«Если он находится на территории Украины, мы его найдем», - заверил И.Калинин.