НКН: Власть хочет повесить теракты на афганцев

Как сообщили УНИАН в организации «Никто, кроме нас», об этом заявил лидер организации Александр Ковалев.

«Наши источники в силовых структурах сообщили нам, что уже через четыре часа после взрыва областными правоохранителями разрабатывается версия о причастности к взрывам ветеранов-афганцев», - сказал А.Ковалев.

Исходя из вышеизложенного, А.Ковалев от имени всего НКН заявил: «Преступления, совершенные в Днепропетровске, выгодны тем, кто хочет дестабилизации в стране, а также тем, кто хочет свернуть рост гражданского движения, принять максимально репрессивный вариант закона о мирных собраниях, а также иметь повод для давления на лидеров общественных организаций».

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Как сообщал УНИАН, сегодня в центре Днепропетровска прозвучали четыре взрыва, в результате которых пострадали 29 человек.

По фактам взрывов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).