Из-за позиции относительно Украины: Мелони обвинила пророссийских хакеров в атаке на министра

Известно, что Италия поддерживает Украину в войне против России.

Премьерьер-министр Италии Джорджия Мелони обвинила пророссийских хакеров в кибератаке на министра иностранных дел своей страны на фоне роста числа гибридных атак со стороны структур, связанных с правительством диктатора Владимира Путина. Об этом пишет Bloomberg.

"Тот факт, что конфиденциальная информация о правительственных чиновниках выставляется на продажу, вызывает серьезную обеспокоенность и требует самых решительных мер", – подчеркнула она.

В то же время вице-премьер-министр Антонио Таяни, занимающий пост министра иностранных дел, ранее заявил, что хакеры опубликовали его личные данные в даркнете, указав в качестве мотива запугивание.

Видео дня

"Наша позиция в отношении Украины является политической причиной, из-за которой я стал мишенью", – написал он в посте на X.

В свою очередь, лица, близкие к Таяни, сообщили Bloomberg, что итальянские службы кибербезопасности в последние дни в ходе проверки обнаружили личные данные министра, сопровождавшиеся угрозами и попытками получить больше информации о нем и его семье.

По их словам, поскольку информация размещена в даркнете, пользователи, получающие к ней доступ, могут сохранять высокий уровень анонимности.

"На скриншотах страниц "тёмного веба", обнародованных этими должностными лицами, были обнаружены аналогичные запросы о получении дополнительной информации о других экспертах по кибербезопасности и итальянских государственных служащих, в частности о прокуроре, сотруднике полиции и мэре. Всех их считают "гражданами, враждебными по отношению к Российской Федерации", – добавили в материале.

Bloomberg напомнило, что атака на Таяни произошла на фоне сообщений правоохранительных органов о росте числа кибератак со стороны хакерских группировок, симпатизирующих РФ.

"Эти вмешательства нарушили ход ряда видов деятельности, включая такие повседневные дела, как работа похоронных бюро и морозильных камер в супермаркетах. Правительство Мелони выясняет, причастны ли внешние силы, в частности Россия, к недавним протестам, охватившим Милан и другие европейские города", – подчеркивает издание.

Известно, что Италия поддерживает Украину в войне против России с момента вторжения Путина в 2022 году.

Помощь Италии Украине – что известно

Как писал УНИАН, Италия готовит 13-й пакет военной помощи Украине. По информации источников Reuters, в этот пакет могут войти ракеты-перехватчики Aster для франко-итальянской системы противовоздушной обороны SAMP/T.

Ожидается, что министр обороны Италии Гвидо Крозетто представит пакет парламентскому комитету по вопросам разведки и безопасности COPASIR 10 ноября.

Вас также могут заинтересовать новости: