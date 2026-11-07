Из 36 баллистических ракет сбили 4: Зеленский об остром дефиците перехватчиков к Patriot

По одному из ключевых энергообъектов россияне ударили ракетами ракеты KN-23, которые производит и поставляет Северная Корея.

Этой ночью Россия запустила по Украине 36 ракет, которые летят к цели по баллистической траектории, но сбить удалось лишь четыре из них.

Об этом в Telegram-канале заявил президент Владимир Зеленский, который сообщил, что провел селекторное совещание по поводу последствий российского удара и восстановления после атак.

"Сохраняется значительный дефицит перехватчиков для "Патриотов", и помочь его преодолеть могут прежде всего Соединенные Штаты. На всех уровнях ищем способы ускорить поставки, донести до американской стороны необходимые сигналы, чтобы они дали Украине возможность защищать жизни", – написал он.

Видео дня

Глава государства добавил, что это особенно необходимо сейчас, но не просто перед зимой, а и перед очередной совместной с партнерами попыткой активизировать переговоры. По его словам, усилив удары именно сейчас, Россия пытается дополнительно подготовить почву для давления на позицию Украины и позицию партнеров.

"В местах попаданий баллистических ракет продолжаются экспертизы, и, по предварительным данным, на одном из ключевых энергообъектов, который был поврежден, россияне применили ракеты KN-23, которые производит и поставляет Северная Корея", – сообщил Зеленский.

Резервные схемы транспорта для Киева

Он добавил, что также были заслушаны доклады о вызовах, стоящих перед Киевом. Так, президент поручил Ивану Выговскому, министру внутренних дел Украины, совместно со всеми необходимыми структурами и Киевской городской администрацией подготовить резервные схемы транспортного сообщения в Киеве, а также дополнительный транспорт.

"На сегодняшний день на городском уровне именно таких резервных схем фактически не существует", – подчеркнул Зеленский.

Среди прочего, в частности, прошли доклады премьер-министра Сергея Корецкого о восстановлении энергообъектов, а также доклады военных о применении средств радиоэлектронной борьбы, в ходе которых были определены "направления для расширения масштабов":

"Готовятся встречи в формате "Группы семи", и Украина будет представлена. Рассчитываем на новые взносы европейских стран в программу PURL: есть предварительные обязательства. Будут и новые пакеты энергетической поддержки для Украины, а также новые поставки для нашей логистики".

Ночная атака на столицу

Как сообщал УНИАН, в ночь на 7 ноября в результате атаки российской оккупационной армии по Киеву произошло разрушение домов, а также был поврежден Северный мост. В столице пострадали несколько человек, среди которых – один ребенок.

Зеленский заявил, что враг применил 36 баллистических ракет, и все – по Киеву и области. По его словам, Россия готовится к трехсторонним переговорам, запуская баллистические ракеты по украинской критической инфраструктуре. Главной целью удара вновь стала энергетика.

Вас также могут заинтересовать новости: