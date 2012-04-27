В Днепропетровске еще один взрыв - теперь в районе ж/д вокзала

Милиция заявляет, что, по предварительным данным, взрывное устройство, которое сработало на трамвайной остановке в Днепропетровске, было заложено в урне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил начальник отдела связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области Алексей Щербатов. Он сказал, что взрыв произошел приблизительно в 11.40.

А.Щербатов подтвердил, что есть пострадавшие – пассажиры трамвая №1, который в момент взрыва отъезжал с остановки по направлению в центр Днепропетровска. По его словам, пострадали 3-5 человек.

Также стало известно, что несколько минут назад произошел еще один взрыв - в районе железнодорожного вокзала.

Центральный проспект Днепропетровска перекрыт для движения транспорта.