Демократы получили власть в Конгрессе США: FT объяснило, как это поможет Украине

Эта победа несет важные новости для Украины.

Пока Республиканская партия потерпела болезненное поражение на промежуточных выборах на этой неделе, усилия президента США Дональда Трампа по завершению войны в Украине продолжаются - переговорщики из США, России и Украины должны встретиться на следующей неделе в Абу-Даби.

Теперь, когда демократы контролируют обе палаты Конгресса, законодатели намерены использовать свои полномочия в сфере бюджета и надзора, чтобы усилить поддержку Украины и ввести новые санкции против российской экономики, пишет Financial Times.

Демократы на Капитолийском холме готовят новый пакет военной помощи Киеву, объем которого, по словам одного из помощников-демократов в комитете Палаты представителей по иностранным делам, может составить около 15 миллиардов долларов.

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Победа демократов оказалась очень своевременной

В материале говорится, что победа демократов пришлась на момент, когда Украина переживает, вероятно, самую трудную зиму за время войны. Россия систематически атакует энергетическую инфраструктуру страны, а перехватчиков для систем Patriot, необходимых для защиты Украины, катастрофически не хватает.

Сторонники Киева рассчитывают на так называемый период "хромой утки" - до того, как новый состав Конгресса будет приведен к присяге в январе, чтобы обеспечить более оперативную помощь.

Помощь в сфере энергетики "очень, очень высоко в нашем списке" на этот период, заявил помощник-демократ из комитета.

Законодатели, скорее всего, воспользуются ежегодным оборонным бюджетным законом (NDAA), который должен быть принят до конца работы нынешнего Конгресса, как инструментом поддержки Киева.

Мелинда Хэринг, старший советник адвокационной группы "Разом за Украину", отметила: "Я ожидаю, что защитники Украины внесут поправки в процессе прохождения NDAA по нескольким вопросам: по санкциям, по разведывательной поддержке, по перехватчикам, а также по Starlink и Starfield".

Один из акцентов на законе о санкциях против РФ

Главным приоритетом для демократов в новом Конгрессе будет изменение закона о санкциях против России, названного в честь покойного сенатора Линдси Грэма. Этот закон, принятый при широкой двухпартийной поддержке, обязывает ввести финансовые санкции против оборонного и энергетического секторов России.

Но в прошлом месяце Трамп воспользовался широкими полномочиями освобождения от санкций и вывел Москву из-под их действия сразу после заключения с кремлевским диктатором Владимиром Путиным сделки о выпуске российского дизельного топлива на мировые энергетические рынки.

"Мы собираемся исправить закон Грэма. Полтора года ушло на то, чтобы ввести санкции против России, а их одним росчерком пера отменили", - отметил другой помощник-демократ из комитета.

Без большинства в две трети в обеих палатах демократы не смогут помешать Трампу накладывать вето на законы без поддержки со стороны республиканцев. Но помощники из комитета заявляют, что они будут стремиться усилить контроль над сетью спутниковой связи Starlink, принадлежащей Илону Маску, которую использует Украина.

Помощник-демократ из комитета по иностранным делам Сената сообщил, что комитет уведомил Маска о необходимости сохранить все документы, связанные с замедлением работы, а также направляет запросы в порты, банки и организации, задействованные в сделке Трампа с Россией по дизельному топливу.

Украина долгое время пользовалась двухпартийной поддержкой в Конгрессе

Однако, как сообщают журналисты, многие из республиканских защитников Киева, включая сенаторов Тома Тиллиса, Митча Макконнелла и Сьюзан Коллинз, либо уходят на пенсию, либо покидают свои посты после поражения на выборах. Поэтому поиск новых сторонников будет иметь решающее значение для формирования супербольшинства, способного преодолеть вето в Конгрессе.

Тем временем Украина действует осторожно. Президент Украины Владимир Зеленский недавно выразил надежду, что новый Конгресс возобновит переговоры "о сильной финансовой поддержке Украины или предоставлении Украине оружия".

"Не думаю, что что-то радикально изменится, внешняя политика остается прерогативой президента", - заявил депутат от правящей партии "Слуга народа" и глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Александр Мережко.

Он подчеркнул, что ему просто хотелось бы, чтобы ситуация не ухудшалась дальше. Это касается снятия новых санкций с России или заключение новых сделок.

Другие новости о прошедших выборах в США

Ранее УНИАН сообщал, как поражение Республиканской партии повлияет на поддержку Украины со стороны США. Корреспондентка France 24 Эммануэль Шазе рассказывает, что в Киеве сейчас царит осторожный оптимизм. Украинцы понимают, что внешнюю политику США до сих пор определяет Белый дом.

Кроме того, мы также рассказывали, что победа демократов в Конгрессе потенциально может открыть Украине путь к новой помощи США. Открытым вопросом остается, удастся ли демократам это сделать в условиях сопротивления со стороны Трампа.

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