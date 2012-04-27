В результате четырех взрывов в центре Днепропетровска пострадало 9 человек (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам начальник Отдела связей с общественностью УМВД Украины в Днепропетровской области Алексей Щербатов.

В данный момент корреспондент УНИАН, как и все журналисты, находится возле места третьего взрыва, который произошел 15 минут назад на центральной аллее проспекта Карла Маркса в районе входа в Парк культуры и отдыха. В результате взрыва никто не пострадал.

В 12.20 второй взрыв произошел также на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Столярова напротив кинотеатра «Панорама». Взрывное устройство сработало в урне. По словам А.Щербатова, взорвался пакет брошенный в урне. В результате этого взрыва три человека пострадали, которые сидели рядом на лавочке возле Памятника влюбленным. По словам А.Щербатова, один человек получил легкие телесные повреждения и от медицинской помощи отказался.

Как сообщил УНИАН непроверенный источник, сегодня в милицию позвонил неизвестный и сообщил о том, что сегодня в Днепропетровске будет произведено 9 взрывов. Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, А.Щербатов заявил, что у него нет такой информации.

Четвертый взрыв произошел приблизительно в 12.45 также на трамвайной остановке трамвая №1 на улице Серова.