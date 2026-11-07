Трамп и Вэнс за кулисами вместе пытаются закончить войну с Ираном, - Axios

Вэнс последние 2 недели лично участвует в непрямых переговорах с Тегераном, цель которых – достижение нового соглашения о прекращении огня.

На фоне публичных разногласий между президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом, за кулисами они совместно работают над прекращением войны с Ираном.

Вэнс последние 2 недели лично участвует в непрямых переговорах с Тегераном, цель которых – достижение нового соглашения о прекращении огня и возобновление переговоров по ядерной проблематике, пишет Axios со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, вице-президент почти ежедневно общается с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани, главой армии Пакистана Асимом Муниром и другими посредниками.

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По данным издания, в переговорах также участвуют спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер.

Указывается, что примерно 2 недели назад Вэнс направил письмо секретарю Высшего совета безопасности Ирана Мохсену Резаи с предложением возобновить прямые переговоры. Иранские чиновники отметили, что это придало новый импульс дипломатическим усилиям. Стороны уже даже обсуждают возможную встречу переговорщиков.

"Активное участие Вэнса говорит о том, что он взял на себя задачу вывести США из конфликта, который, по его мнению, стал причиной сокрушительного поражения Республиканской партии на выборах. Кроме того, это выводит нынешний раунд непрямых переговоров на самый высокий уровень в администрации", - написало издание.

При этом Трамп, со своей стороны, дал дипломатическим усилиям шанс. Он подтвердил, что США ведут переговоры с Ираном, и лично обсудил посредничество с эмиром Катара. При этом Трамп не отказывается от военного давления.

Война США с Ираном

28 февраля 2027 года будет ровно год, как США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся удары по военным объектам и ядерной инфраструктуре страны. В результате атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Позже при посредничестве Пакистана стороны договорились о прекращении огня, однако устойчивого мирного соглашения достичь не удалось. Напряженность сохраняется из-за разногласий вокруг иранской ядерной программы, санкций и ситуации в Ормузском проливе.

В последние месяцы стороны продолжали обмениваться ударами. В начале ноября американские военные атаковали иранские объекты на острове Кешм в Ормузском проливе. По данным СМИ, Вашингтон объяснил эти действия необходимостью защитить американские силы и судоходство.

Одновременно продолжаются дипломатические усилия по урегулированию конфликта.

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