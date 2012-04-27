БЮТ: власть может использовать взрывы для введения чрезвычайного положения

Народный депутат Украины Андрей Шкиль (фракция "БЮТ-Батькивщина") не исключает, что власть может использовать взрывы в Днепропетровске для введения чрезвычайного положения в государстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

Депутат подчеркнул, что не исключено, что взрывы могут быть использованы для введения чрезвычайного положения , как это пытались сделать с взрывом газа в Луганске. «Подозрение таково, что это может быть использовано для сведения властью счетов с оппозицией», - сказал депутат.

А.Шкиль подчеркнул, что введение чрезвычайного положения позволило бы власти запретить любые массовые собрания, предоставить больше полномочий власти. Уменьшить права граждан. по его словам, по сути произошел бы полный контроль над обществом».

А.Шкиль выразил надежду, что правоохранительные органы «перестанут обеспечивать политические интересы власти», а займутся расследованием этих взрывов.

Он отметил, что хочется верить, что «СБУ займется не политикой и не преследованием оппозиционеров, не допросами в тюрьме Юлии Тимошенко», а выяснением того, кто стоит за этими взрывами и кто их осуществил. А.Шкиль отметил, что вызывает опасение то, что уже раздаются некоторые высказывания, что оппозиция может иметь к ним какое-то отношение.