Назван смартфон с лучшим соотношением цены и качества: эксперты выбрали фаворита

Эта модель Xiaomi может стать оптимальным вариантом для тех, кому нужен мощный смартфон, но нет желания переплачивать за флагман.

Покупка флагманского телефона сегодня все чаще обходится дороже тысячи евро. Однако переплачивать за топовые характеристики необязательно: на рынке представлены модели, предлагающие высокую производительность и отличное оснащение за гораздо меньшие деньги. Эксперты немецкого издания CHIP назвали смартфон с лучшим соотношением цены и качества в 2026 году.

По результатам тестирования редакция выделила Poco X8 Pro. Его оценка с точки зрения стоимости-качества составляет 1,0 балла – это категория "очень выгодная покупка". Для сравнения, премиальные Oppo Find X9 Ultra и iPhone 18 Pro получили оценки 4,8 и 5,3, что соответствует категории "очень дорого".

Одним из главных достоинств Poco X8 Pro стал 6,6-дюймовый OLED-экран Он обеспечивает яркое и четкое изображение с насыщенными цветами. За производительность отвечает чип Dimensity 8500 Ultra, который по скорости приближается к решениям флагманского уровня. При этом даже во время продолжительной работы смартфон не перегревается.

Видео дня

Отдельно обозреватели отметили автономность. Во время тестирования аккумулятора хватило почти на 18 часов активной работы. Если заряд заканчивается, быстрая проводная зарядка позволяет восстановить 67% емкости всего за 30 минут. Беспроводной зарядки в смартфоне нет.

Фотовозможности устройства также оказались на достойном уровне, хотя до передовых камерофонов ему далеко. В телефоне отсутствует телеобъектив, поэтому цифровой зум не впечатлил специалистов. Вместе с тем основная камера хорошо справляется со съемкой как при дневном освещении, так и в условиях недостатка света, обеспечивая детализированные снимки с естественной цветопередачей.

Видео можно записывать в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду. Фронтальная камера также позволяет делать качественные селфи.

Poco X8 Pro работает под управлением Android с фирменной оболочкой HyperOS. По оценке CHIP, система удобна в использовании, а производитель обещает выпускать обновления до 2032 года. Впрочем, есть и недостатки: предустановленные сторонние приложения и реклама, которые несколько портят впечатление от использования.

Цена на Poco X8 Pro начинается от 335 евро (около 17 000 грн) за базовую версию с модификацией памяти 8/256 ГБ. Продвинутую версию (12/512 ГБ) оценили в 480 евро (~24 000 грн).

Ранее эксперты выбрали лучшие недорогие Android-смартфоны с поддержкой беспроводной зарядки. Если раньше беспроводная зарядка считалась привилегией дорогих флагманов, то в 2026 году индустрия окончательно стерла эту границу.

УНИАН рассказывал, как понять, прослушивает ли смартфон ваши разговоры.

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