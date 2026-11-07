В США объявили награду в 20 млн долларов за информацию о ядерной программе Ирана

В частности, США ищут информацию об иранских ядерных ученых и персонале.

США объявили о вознаграждении в размере 20 млн долларов любому, кто имеет информацию о ядерной программе Ирана. Об этом сообщается на сайте Государственного департамента США.

"Если у вас есть информация о ядерной программе Ирана, её активах или связанных с ней лицах, отправьте её нам через Signal или нашу линию для сообщений на базе Tor. Вы можете претендовать на вознаграждение и переселение", - говорится в заявлении.

Отмечается, что США ищут информацию об иранских ядерных ученых и персонале, технологиях и возможностях, связанных с ней, а также организациях, которые имеют к ней отношение. Госдеп хочет получить сведения относительно ядерных объектов, оборудования и его перемещения на территории Ирана.

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Также в Госдепе отметили, что в 2025 году Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) установило, что Иран обогащает уран до 60%, что значительно превышает уровень, необходимый для гражданской ядерной энергетики.

"Иран остаётся единственной страной, которая не обладает ядерным оружием, но производит уран с таким высоким уровнем обогащения. По оценкам экспертов, имеющихся запасов в случае дальнейшего обогащения может хватить для изготовления нескольких ядерных боезарядов", - говорится в сообщении.

Иран пригрозил ударами по Европе

Ранее Ахмад Бахшаеш Ардестани, член Комитета национальной безопасности парламента Ирана заявил, что Тегеран запустит ракеты в сторону Европы, если США будут использовать свои базы в Европе, в частности в Италии и Германии.

Помимо военных баз, по словам Ардестани, под ударом также могут оказаться "материальные и нематериальные активы стран, помогающих США". О том, что Тегеран нанесет удар по Европе в случае возобновления конфликта, подтвердил и второй член комитета Фада Хоссейн Малеки.

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