Британия готовит визит Зеленского с особой программой, – FT

В Великобритании планируется проведение специальной программы мероприятий, в частности возможно выступление президента Украины перед парламентом.

Великобритания готовится принять государственный визит президента Украины Владимира Зеленского в 2027 году. Формальным хозяином мероприятия станет король Чарльз III. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Цель визита – продемонстрировать долгосрочную и непоколебимую поддержку Украины со стороны британских политических сил.

В настоящее время рассматривается специальная программа мероприятий, в частности возможность повторного выступления Зеленского перед британским парламентом.

Видео дня

По данным источников издания, государственный визит вряд ли совпадёт с саммитом "Группы двадцати", который состоится в ноябре 2027 года в Манчестере.

Великобритания не пригласит Путина на саммит G20

Ранее британский премьер-министр Энди Бернем заявил, что российский лидер Владимир Путин не примет участия в саммите лидеров G20 в следующем году.

Эта позиция контрастирует с действиями администрации США, которая официально пригласила Путина на встречу лидеров "Группы двадцати" в Майами в следующем месяце.

Зеленский уже неоднократно посещал Великобританию. Последний раз он приезжал туда в прошлом месяце и встречался с Энди Бернемом на Даунинг-стрит.

Вас также могут заинтересовать новости: