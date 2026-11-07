'Нептуны' разнесли завод в Орле, который выпускал компоненты к 'Искандерам'

Поражение этого завода затрудняет производство комплектующих для крылатых и баллистических ракет, которые затем летят на Украину.

В ночь на 7 ноября ракетные войска с береговых ракетных комплексов "Нептун" нанесли удар по предприятию российского военно-промышленного комплекса АО "Протон-Электротекс" в Орле.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. "Зафиксировано попадание в цель, на территории объекта возник пожар, раздавались взрывы", – говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что в настоящее время масштабы нанесенного ущерба уточняются.

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АО "Протон-Электротекс" – ведущий российский производитель оптоэлектронного оборудования и приборов полного производственного цикла. Среди продукции предприятия – модули для крылатых авиационных ракет Х-71 "Ковер" и переключатели-инверторы для баллистических ракет 9М723 ОТРК "Искандер-М".

"Поражение предприятия затрудняет производство комплектующих для крылатых и баллистических ракет, которыми армия РФ наносит удары по украинским городам", – подчеркнули в Генштабе.

Удары по России

30 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина определила новые направления для применения дальнобойных средств поражения. Он отметил, что в зоне досягаемости уже находятся российские объекты от Ямала до Западной Сибири, а Украина работает над расширением этой дальности.

Ранее президент также подчеркивал, что российская военная инфраструктура, нефтеперерабатывающие предприятия, логистика и объекты, обеспечивающие финансирование войны, будут оставаться среди целей украинских ударов.

1 ноября Зеленский сообщил о результатах ударов по России. Среди пораженных объектов был комбинат по производству ракет и средств ПВО стоимостью 70 млн долларов.

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