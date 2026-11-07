Ночью РФ била 'Искандерами' и 'Цирконами': Воздушные силы назвали количество уничтоженных ракет

Также враг запустил разные типы дронов.

В ночь на 7 ноября, начиная с 18:00 6 ноября, россияне нанесли по Украине массированный комбинированный удар ракетами "Искандер-М/Циркон/KN-23/С-400" и различными дронами. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что ракеты враг запускал из Брянска, Воронежской области РФ. Кроме того, с разных направлений РФ атаковали 172 ударных БПЛА типа Shahed, среди которых 137 – реактивные, а также дронами "Гербера" и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Основным направлением удара стала Киевская область. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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Как заявили в Воздушных силах, по предварительным данным, по состоянию на 09:00 ПВО сбила/подавила 4 ракеты "Искандер-М/Циркон/KN-23/С-400" и 149 вражеских БПЛА типа Shahed (117 из них – реактивные), "Гербера" и дронов других типов.

"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 24 точках, а также падение обломков сбитых ракет в 10 точках", – добавили в ведомстве.

Удар РФ 7 ноября

Как сообщал УНИАН, в результате российской атаки в Киеве пострадали 5 человек, в том числе 14-летний ребенок. Двое были госпитализированы. В столице зафиксированы разрушения и повреждения домов, детского сада, нежилых зданий. По словам мэра Виталия Кличко, из-за повреждений энергообъектов в Киевской и Житомирской областях сложилась чрезвычайно сложная ситуация с энергоснабжением города и, соответственно, с работой систем тепло- и водоснабжения.

Также россияне нанесли ракетный удар по Северному мосту в Киеве. В результате повреждены дорожное полотно, контактная троллейбусная линия и линия электропередач, а также 5 грузовых автомобилей на парковке. Движение по мосту перекрыто в обоих направлениях.

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