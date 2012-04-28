Канада призывает Украину не ограничивать свободы из-за «трусливых терактов»
07:53, 28 апреля 2012Мир
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Министр иностранных дел Канады Джон Берд осудил взрывы, совершенные вчера в Днепропетровске.
Он назвал их "террористическими актами", а также призвал власти Украины не использовать случившееся как повод для ограничения "фундаментальных свобод", передает Франс Пресс.
"Канада полностью осуждает эти трусливые акты насилия и поддерживает усилия, направленные на скорейшее привлечение к ответственности совершивших эти теракты. Тем не менее, расследование этих преступлений должно проводиться справедливо и без политического вмешательства", - заявил министр, призвав Киев "не использовать эти трагические события как предлог для ограничения фундаментальных свобод".
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