Как правильно обрезать сливу для хорошего урожая: садоводы назвали главные правила

Эта процедура имеет свои особенности: косточковые культуры не любят слишком частого и интенсивного вмешательства.

Правильная обрезка сливы помогает сохранить здоровье дерева, сформировать правильную крону и получить больше крупных плодов.

Однако эта процедура имеет свои особенности: косточковые культуры не любят слишком частого и интенсивного вмешательства, поэтому важно знать, когда лучше браться за секатор и какие ветви удалять в первую очередь, пишет Rustica.

Слива относится к сильнорослым плодовым деревьям и без регулярного ухода ее крона становится слишком густой, ветви начинают перекрещиваться и недополучать свет. В результате ухудшается проветривание дерева, повышается риск заболеваний, а качество урожая снижается.

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По словам садоводов, сливе достаточно щадящей обрезки примерно раз в 3–4 года. При этом специалисты выделяют два основных вида процедуры: формирующую и поддерживающую.

Когда обрезать сливу

Оптимальным временем для обрезки считается осень. В этот период проводят так называемую обрезку на плодоношение: удаляют сухие и больные ветви, укорачивают слишком длинные и прореживают крону.

Такая процедура помогает сохранить форму дерева, обновить плодоносящие ветви и обеспечить доступ солнечного света к центральной части кроны. Особое внимание следует уделить так называемым волчкам – мощным вертикальным побегам, которые активно растут, но практически не дают плодов.

Как обрезать молодую и взрослую сливу

В первые годы после посадки главная задача садовода – сформировать крепкий скелет дерева. Особенно важны первые два года, поскольку от правильного формирования кроны во многом зависит дальнейшее развитие сливы.

Для этого выбирают 3–4 основные ветви, равномерно расположенные вокруг ствола. Остальные побеги удаляют. Такая схема позволяет сформировать сбалансированную крону и создать основу для будущего плодоношения.

Взрослые деревья нуждаются в более щадящей, поддерживающей обрезке. В первую очередь удаляют сухие, поврежденные и перекрещивающиеся ветви, а также те, которые растут внутрь кроны. Слишком длинные побеги укорачивают, чтобы они не прогибались под тяжестью плодов.

Кроме того, садоводы рекомендовали удалять ветви, растущие непосредственно вдоль ствола, и лишние вертикальные побеги. Это улучшает освещенность и циркуляцию воздуха внутри кроны.

Какие инструменты понадобятся

Для обрезки сливы достаточно двух видов секаторов:

большой секатор – для удаления и укорачивания ветвей;

маленький секатор – для удаления небольших побегов и шипов.

Перед работой инструменты необходимо протереть спиртом. Это поможет снизить риск переноса инфекций с одного растения на другое.

После обрезки места срезов и повреждения коры рекомендуется обработать специальной садовой замазкой, которая защищает древесину и способствует заживлению ран.

Почему сливу важно регулярно обрезать

По словам садоводов, грамотная обрезка необходима не только для формирования кроны, она помогает поддерживать здоровье и продуктивность дерева.

В частности, процедура позволяет:

стимулировать рост новых побегов, поскольку удаление сухих, сломанных и неправильно расположенных ветвей способствует развитию молодых побегов;

улучшить освещение и проветривание, благодаря чему плоды равномернее созревают, а риск заболеваний снижается;

повысить качество урожая, поскольку прореживание ветвей помогает способствует формированию более крупных слив.

продлить жизнь дерева, поскольку ухоженное растение лучше противостоит вредителям и неблагоприятным погодным условиям.

При этом важно помнить, что слива чувствительна к сильному ветру и весенним заморозкам, а ее ветви отличаются хрупкостью.

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