Надоша: спекулировать на теме терактов в Днепропетровске недопустимо

Об этом он заявил, комментируя ситуацию в Днепропетровске, сообщили УНИАН в пресс-службе ПР.

«Мы ждем официальных результатов расследования терактов в Днепропетровске. Соответствующие органы должны разобраться, кому выгодна сложившаяся ситуация», - отметил депутат.

О.Надоша выразил убеждение, что не стоит устраивать «танцы на костях», и призвал всех воздерживаться от политических оценок вышеупомянутых терактов. «Теракты – это преступление, не имеющее национальности, и виновные должны понести наказание. С терроризмом надо бороться адекватными методами», - подчеркнул он.

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Как сообщал УНИАН, 27 апреля в центре Днепропетровска произошло четыре взрыва, пострадали 29 человек. 26 из них – госпитализированы.

По фактам взрывов в Днепропетровске прокурор области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).