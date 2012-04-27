В Днепропетровске задержали первых подозреваемых в организации взрывов

16:15, 27 апреля 2012
Политика
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Задержаны первые подозреваемые в организации взрывов в центре Днепропетровска.  

Об этом информационному агентству «МОСТ-ДНЕПР» сообщил источник в ГУ МВД Украины в Днепропетровской области.

«Сработано очень профессионально, во взрывчатке много металлического вещества» - отметили в милиции.

Сообщается также, что в данный момент движение по проспекту Карла Маркса перекрыто.

Как сообщал УНИАН, сегодня в центре Днепропетровска прозвучали четыре взрыва, пострадали 27 человек.

По фактам взрывов в Днепропетровске прокурор области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

 

 

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